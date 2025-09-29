NASA dokumentuje budowę chińskiego "muru solarnego" o mocy 100 GW w pustyni Kubuqi. Całość powstanie do 2030 roku

Budowa odnawialnych źródeł energii nabiera tempa, a niektóre kraje realizują projekty na skalę, która jeszcze dekadę temu wydawała się niemożliwa. Inwestycje w czystą energię nie ograniczają się już tylko do pojedynczych instalacji, ale obejmują całe regiony, zmieniając krajobraz widoczny nawet z orbity. Potwierdzają to najnowsze obserwacje satelitarne, które dokumentują powstawanie infrastruktur energetycznych o zdumiewających rozmiarach.

Piaszczysta i w większości pozbawiona życia pustynia Kubuqi w Mongolii Wewnętrznej miała kiedyś opinię 'morza śmierci', a teraz jej pola wydm stają się morzem możliwości fotowoltaicznych - NASA Earth Observatory.

Zdjęcia satelitarne NASA Landsat 8 i 9 ujawniły spektakularną transformację pustyni Kubuqi w Mongolii Wewnętrznej. Porównanie obrazów z grudnia 2017 i grudnia 2024 roku pokazuje, jak "morze śmierci" przekształca się w gigantyczne farmy słoneczne. W ramach wieloletniego planu Chiny budują "solarny mur" o długości 400 kilometrów i szerokości 5 kilometrów, który ma osiągnąć moc 100 GW do 2030 roku. Dotychczas zainstalowano już około 5,4 GW mocy według China Daily.

Projekt obejmuje charakterystyczne instalacje, w tym Junma Solar Power Station o kształcie galopującego konia, która w 2019 roku ustanowiła rekord Guinnessa jako największy obraz stworzony z paneli słonecznych. Stacja generuje 2 mld kWh rocznie, wystarczająco dla 300-400 tys. osób. Słoneczna pogoda, płaski teren i bliskość centrów przemysłowych między miastami Baotou i Bayannur sprawiają, że pustynia Kubuqi jest idealną lokalizacją dla energetyki solarnej.

Równolegle w czerwcu 2024 roku Chiny uruchomiły największą farmę słoneczną świata w regionie Xinjiang. Projekt Midong realizowany przez China Green Development Group osiąga moc 3,5 GW na powierzchni 33 tysięcy hektarów pustyni Gobi koło Urumqi. Power Construction Corporation of China wybudowała instalację za 2,15 mld dolarów, wykorzystując 5,26 mln dwustronnych paneli monokrystalicznych o mocy 650 W każdy. Farma produkuje 6,09 mld kWh rocznie, wystarczająco dla Papua Nowej Gwinei przez cały rok.

Chińska dominacja w energetyce solarnej staje się coraz bardziej widoczna w globalnych statystykach. Według Global Energy Monitor z lutego 2025 roku, Chiny posiadają 447,508 MW mocy solarnej operacyjnej, czyli znaczącą część światowej pojemności wynoszącej 925,166 MW. Indie zajmują drugie miejsce z 72,300 MW, a Japonia trzecie z 31,095 MW mocy operacyjnej. Dynamika wzrostu jest imponująca. W 2024 roku Chiny zainstalowały urządzenia o rekordowych 277 GW mocy solarnej (wzrost o 28 proc. względem 216 GW w 2023 roku), podczas gdy Stany Zjednoczone w całym 2024 roku posiadały łącznie jedynie 121 GW mocy fotowoltaicznej.

Projekty pustyniowe nie służą wyłącznie produkcji energii. Planowane są dodatkowe korzyści ekologiczne, gdzie panele słoneczne mają zapobiegać pustynnieniu poprzez zatrzymanie ruchu wydm i spowalnianie wiatrów. Podniesione panele tworzą cień spowalniający parowanie i ułatwiają uprawę traw paszowych oraz innych roślin. Analiza danych Landsat wskazuje, że projekty solarne przyczyniły się do zazieleniania pustyń w innych częściach Chin.

Źródło: NASA Earth Observatory, Reuters, Global Energy Monitor