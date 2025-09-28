Projekt Hakersi wspiera edukację cyfrową dzieci z placówek opiekuńczych przez zajęcia z Java Python oraz sztucznej inteligencji

Problem nierównego dostępu do technologii jest coraz widoczniejszy. Wpływa on na rozwój i przyszłość najmłodszych Polaków. Brak komputera czy dostępu do internetu w domu może decydować o przyszłych szansach na rynku pracy. To także bariera w rozwijaniu pasji i zdobywaniu wiedzy. Nowe inicjatywy społeczne starają się zwrócić uwagę na ten narastający problem. Pokazują one, jak istotne jest zapewnienie równego startu w cyfrowym świecie dla wszystkich dzieci.

Dzieci z domów dziecka i potrzebujących środowisk nie mają łatwego dostępu do nowoczesnych narzędzi i dodatkowych możliwości edukacyjnych - powiedziała Iwona Duda, prezeska Fundacji Sarigato.

Fundacja Hakersi rozpoczęła nową kampanię społeczną. Nazywa się ona "Na równi w cyfrowym świecie". Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem nierównego dostępu do edukacji cyfrowej wśród dzieci i młodzieży w Polsce. Inicjatywa skupia się na pomocy podopiecznym z domów dziecka oraz rodzin o niskich dochodach. Dla wielu z nich brak własnego komputera lub stabilnego łącza internetowego stanowi barierę nie do pokonania. Fundacja dostarcza potrzebującym sprzęt, ale również prowadzi dla nich warsztaty z programowania.

Problem wykluczenia cyfrowego nie dotyczy tylko Polski. Jest to zjawisko globalne, które pogłębia nierówności społeczne. Jak wskazuje wiele międzynarodowych raportów, dzieci bez dostępu do technologii w domu osiągają gorsze wyniki w nauce. W przyszłości mają też mniejsze szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy, ponieważ podstawowe kompetencje cyfrowe są dziś wymagane w niemal każdym zawodzie. Dostęp do sprzętu to jedno, ale równie ważna jest nauka jego efektywnego wykorzystywania, co często podkreślamy, omawiając kwestie edukacji i nowych technologii.

Działania takie jak kampania Fundacji Hakersi pokazują, jak ważne jest wsparcie oddolne. Uzupełniają one systemowe rozwiązania, docierając bezpośrednio do tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. Inicjatywa ta nie tylko wyposaża dzieci w narzędzia, ale również daje im poczucie sprawczości i inspiruje do rozwijania cyfrowych pasji. To inwestycja w przyszłość, która pozwala zmniejszać technologiczną przepaść i budować bardziej świadome cyfrowo społeczeństwo. Wnioskiem jest więc potrzeba stałego wspierania takich organizacji.

Źródło: Hakersi