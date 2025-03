Farming Simulator 22 - popularny symulator rolnictwa dostępny za darmo. Produkcję odbierzemy z Epic Games Store

Przez ostatni tydzień na platformie Epic Games Store mieliśmy okazję odebrać produkcję od studia BioWare, a mianowicie Dragon Age: Inkwizycja (i to w edycji "Gry Roku"). Była to pierwsza z czterech "dużych" gier, jakie miały zostać rozdane w nadchodzących tygodniach. Druga z nich właśnie stała się dostępna i zgodnie z przewidywaniami niektórych użytkowników jest nią Farming Simulator 22, a więc jedna z bardziej znanych gier od Giants Software.

Farming Simulator 22 właśnie stał się dostępny za darmo. Produkcję można odebrać na platformie Epic Games Store tylko do 30 maja 2024 roku do godziny 17:00. Zaraz po niej gracze otrzymają jeszcze dwie większe gry wideo.

Symulatory rolnictwa niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród graczy. Najbardziej znaną serią z tego gatunku jest Farming Simulator. Od 2008 roku gra produkowana jest przez szwajcarskie studio Giants Software, które w początkowych latach wspierane było przez Techland oraz cdp.pl (byli to wydawcy omawianych gier — łącznie aż do 2021 roku). Omawiana dziewiąta (główna) odsłona do dziś cieszy się całkiem dobrymi opiniami wśród graczy: na Steam 92% osób oceniło tytuł pozytywnie, natomiast na platformie Metacritic średnia z recenzji użytkowników wynosi 6,6/10. Tytuł wyróżniał się od poprzedników, ponieważ wprowadził do gry cztery pory roku, co znacząco urozmaiciło całą rozgrywkę.

W grze wcielamy się w rolnika, który musi odpowiednio zarządzać swoją farmą. Mowa tu nie tylko o sadzeniu i zbieraniu plonów, ale również o hodowli zwierząt. Produkcja oferuje nam przy tym rozgrywkę wieloosobową, więc bez problemu wkroczymy do tego samego gospodarstwa ze swoimi znajomymi (i to z różnych platform). W tytule będziemy mogli wsiąść za kółko setek różnych maszyn, a wiele z nich będzie pochodzić z prawdziwego świata od znanych marek (New Holland, CLAAS, Maasey Ferguson). Produkcję odbierzemy w Epic Games Store pod tym adresem.

