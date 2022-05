EVGA sprzedaje kartę graficzną GeForce RTX 3090 Ti FTW3 BLACK w cenie poniżej MSRP. Czy to początek obniżek?

Chyba każdy zdążył się przyzwyczaić, że w dzisiejszych czasach wydajna karta graficzna to niemal dobro luksusowe. Przez bardzo długi okres gamingowe jednostki pozostawały wręcz niedostępne dla zwykłych konsumentów, a jeśli już jakieś się pojawiały w zasięgu, to ich ceny były bardzo wysokie. Na szczęście z biegiem czasu sytuacja się stabilizuje i dziś o zakup wymarzonej karty graficznej jest znacznie łatwiej. Do ideału ciągle jest jeszcze daleka droga, jednak czasem trafi się okazja przecząca temu twierdzeniu. Taką okazję prezentuje właśnie firma EVGA, która sprzedaje właśnie flagowy układ NVIDIA Ampere w cenie poniżej MSRP. Czy to jednorazowa promocja, czy też początek wielkich obniżek?

Bez względu na powód tej obniżki wydaje się, że karta graficzna GeForce RTX 3090 Ti droższa już raczej nie będzie...

Nie minęły nawet dwa miesiące, odkąd NVIDIA wprowadziła na rynek układ GeForce RTX 3090 Ti, jednak EVGA zdecydowała o studolarowej obniżce jednej z kart. Co ważne, mowa tu o modelu FTW3 BLACK, który co prawda nie oferuje firmowo podkręconych taktowań, ale to i tak potężna 3,5-slotowa karta graficzna wyposażona m.in. w trzy wentylatory i obsługę oświetlenia ARGB. Układ kosztuje aktualnie 1899,99 dolarów i w aktualnych warunkach jest to świetna okazja dla entuzjastów, którzy nie zamierzają czekać na serię RTX 4000.

Jest jednak jeden szkopuł - to tylko oferta czasowa dostępna na oficjalnej stronie producenta, a nie ogólna obniżka cen najmocniejszych układów Ampere. Jak widać powyżej, niereferencyjne modele nadal sprzedawane są w cenie MSRP lub wyższej. Niższa cena modelu FTW3 BLACK musi jednak z czegoś wynikać. Być może układ cieszy się coraz mniejszym zainteresowaniem konsumentów ze względu na nadchodzącą premierę architektury Ada? A może po prostu układ jest bardzo drogi jak na to, co oferuje? Bez względu na powód wydaje się, że GeForce RTX 3090 Ti droższy już nie będzie...

Źródło: EVGA. Newegg, VideoCardz