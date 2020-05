Epic rozdał dotychczas za darmo gry o wartości 2000 dolarów

Od dnia startu platformy Epic Games Store, sklep rozdał już ogromną ilość darmowych gier, aby zachęcić do siebie coraz to większą liczbę użytkowników. Jeśli pobraliśmy je wszystkie, począwszy od grudnia 2018 roku, to mamy w swojej "epickiej" bibliotece tytuły o łącznej wartości ponad 2 tysięcy dolarów. Obecnie do zgarnięcia wciąż jest darmowe GTA V w edycji premium (wartej na Steam ok. 150 złotych), a niedawne pogłoski mówiły nawet o darmowym Wiedźminie 3 (choć pogłoski najwyraźniej pozostaną jedynie pogłoskami). Epic nie zasypywał nas oczywiście wyłącznie tytułami AAA, bo wśród nich pojawiło się również wiele indyków. Niemniej również i te należały do tytułów, które otrzymały uznanie graczy.

Jeśli pobraliśmy wszystkie darmowe gry od Epic, począwszy od grudnia 2018 roku, to mamy w swojej "epickiej" bibliotece tytuły o łącznej wartości ponad 2 tysięcy dolarów (ok. 8 360 zł).

Przez ostatnie osiemnaście miesięcy Epic obdarowywał graczy czym się dało - od mało znanych gier niezależnych po wysokiej klasy tytuły AAA. Czasami oferowano nawet dwie gry zamiast jednej. Posunięto się też tak daleko, że pod koniec roku, przez 12 kolejnych dni otrzymywaliśmy po jednym nowym tytule dziennie. Podsumowując, dotąd mieliśmy szansę na odebranie aż 108 gier o dokładnej wartości 2140 dolarów (ok. 9 tys. zł). Akcja taka na pewno solidnie przyłożyła się do tego, iż w styczniu tego roku na platformie zarejestrowanych było już 100 mln użytkowników.

To jednak nie koniec niespodzianek ze strony Epic. Okazuje się bowiem, że Epic rozpoczął politykę zwracania części pieniędzy za gry kupione na krótko przed tym, jak pojawiły się one w promocji (zwracana jest różnica kwoty). Ilu z nas żałuje, że pospieszyło się z zakupem jakiejś gry, gdy ta w dwa dni później została solidnie przeceniona? Sklep Epic ma na takie sytuacje remedium - kusi możliwością odzyskania części pieniędzy, czego nie mogą zagwarantować inne sklepy. Jeśli byliście ostatnio w podobnej sytuacji, powinniście automatycznie otrzymać od Epic Games e-mail z informacją o zwrocie różnicy kosztów.

Źródło: 3dguru, Twitter