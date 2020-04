Chcesz darmowe gry od Epic? Musisz spełnić nowe wymagania

Epic Games Store w ostatnich miesiącach zyskał sporo popularności, zwłaszcza dzięki regularnie oferowanym darmowym produkcjom, dzięki którym udało się przyciągnąć do platformy coraz większą ilość graczy. Ponadto sama aplikacja się rozwija (choć zdecydowanie zbyt wolno według wielu graczy). W ostatnich tygodniach mogliśmy zaobserwować prawdziwy wysyp gier za darmo, jednak Epic dość nieoczekiwanie postanowił zmienić zasady dotyczące rozdawania kolejnych gier za darmo. Podejrzewam, że nie wszyscy będą z nowych regulacji zadowoleni, tym bardziej że platforma chce wymusić na graczach domyślne ustawienie dwustopniowego logowania, podając m.in. swój numer telefonu. Jakie jeszcze zmiany pojawią się na platformie Epic Games Store?

Według nowych informacji, Epic chce wymusić na graczach aktywację dwustopniowego logowania. Tylko w ten sposób będziemy mogli w dalszy sposób uzyskiwać dostęp do darmowych gier.

W tym tygodniu zostaną wprowadzone zmiany w kliencie Epic Games Store i choć nadal będzie możliwość otrzymywania darmowych gier, tym razem nie będzie to już tak oczywiste. Epic od tej pory będzie żądał od użytkowników włączenia uwierzytelnienia dwuskładnikowego. Według firmy celem jest większa ochrona wszystkich kont zarejestrowanych na platformie Epic Games Store. W dwustopniowym logowaniu niezbędne będzie podanie swojego numeru telefonu.

Co ciekawe, w chwili obecnej obostrzenie jest aktywne do 21 maja, co oznacza, że jeśli do tego dnia będziemy chcieli zdobyć kolejne darmowe produkcje, wymagane będzie włączenie wspomnianego uwierzytelnienia dwustopniowego. Nie wiemy natomiast, czy sytuacja ulegnie zmianie po 21 maja czy też zostanie nowe rozwiązanie wprowadzone już na stałe. Możliwe, że te zmiany są podyktowane ostatnimi doniesieniami o ubiegłotygodniowym wycieku ponad 160 tysięcy kont Nintendo - po wprowadzeniu dwustopniowego logowania udało się zatrzymać bowiem dalsze wycieki danych.

Źródło: Ars Technica