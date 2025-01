EHA Reader Awards 2024 - Wylosowano zwycięzcę , do którego trafi monitor MSI MPG 321URX QD-OLED

EHA Reader Awards to jedna z największych inicjatyw, skupiająca się na wyborze najlepszych firm technologicznych oraz produktów z branży komputerowej przez Czytelników dziewięciu dużych, europejskich portali IT, należących do stowarzyszenia European Hardware Association. Jakiś czas temu uruchomiliśmy ankietę, w której wszyscy zainteresowani mogli oddawać głosy na, ich zdaniem, najlepsze firmy w branży. Choć na oficjalne wyniki jeszcze trochę poczekamy, dzisiaj przychodzimy z bardzo miłą informacją.

W tym roku, za wzięcie udziału w ankiecie EHA Reader Awards 2024, wylosowana osoba mogła wygrać monitor gamingowy MSI MPG 321 URX QD-OLED. Z przyjemnością informujemy, że zwycięzcą jest Czytelnik PurePC.pl.

Ankieta EHA Readers Awards 2024, dotycząca preferencji zarówno na rodzimym rynku jak również w pozostałych europejskich krajach, została już zamknięta. Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się 20 sierpnia 2024 roku, podczas ceremonii rozdania nagród w Kolonii (Niemcy, tuż przed rozpoczęciem targów Gamescom). Już dzisiaj jednak z przyjemnością możemy poinformować, że laureatem wśród głosujących został Czytelnik naszego rodzimego PurePC.pl (s*****.******l@g***l.com). Ze względów prywatności nie podajemy tutaj pełnego adresu e-mail, jednak ze zwycięzcą już się skontaktowaliśmy i wkrótce trafi do niego nowy monitor MSI MPG 321 URX QD-OLED o wartości 1500 euro. Ze swojej strony gratulujemy wygranej i tym bardziej się cieszymy, że to naszemu Czytelnikowi udało się wygrać monitor.

