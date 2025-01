EHA Reader Awards 2024 - Ankieta i głosowanie czytelników PurePC na najlepsze firmy w branży komputerowej

Jak co roku chcemy zapytać czytelników PurePC, których producentów sprzętu darzycie największym zaufaniem. Pytamy zarówno o podzespoły komputerowe, laptopy, smartfony, jak i wiele różnych kategorii związanych z szeroko rozumianą elektroniką. Do udzielenia odpowiedzi nie jest jednak potrzebna żadna fachowa wiedza, ponieważ chcemy po prostu poznać zdanie zwykłych konsumentów. Pomóżcie nam to sprawdzić w najnowszej ankiecie EHA.

Głosowanie EHA Reader Awards 2024 - ankieta na najlepsze marki w branzy technologii. Głosowanie startuje 28 czerwca i potrwa do 13 sierpnia.

Nasza ankieta (LINK) publikowana jest w ramach European Hardware Association (EHA), w skład którego oprócz PurePC (Polska) wchodzą największe i najpopularniejsze redakcje z całej Europy - KitGuru (Wielka Brytania), Hardwareluxx (Niemcy), Technology Insider (Holandia), Hardware Upgrade (Włochy), Cowcotland (Francja), Geeknetic (Hiszpania), LAB501 (Rumunia) czy IO-Tech (kraje nordyckie). Tym samym poznajemy zarówno preferencje na rodzimym rynku, jak i w całej Europie. Razem docieramy do ponad 20 milionów czytelników, będących nabywcami technologii oraz sprzętu komputerowego, z których zdaniem muszą liczyć się producenci.

Zwycięzcy EHA Reader Awards 2024 zostaną ujawnieni podczas ceremonii w Kolonii, która odbędzie się 20 sierpnia 2024 roku przed rozpoczęciem targów Gamescom. Jeśli jesteś przedstawicielem marki, profesjonalistą z branży lub członkiem prasy, dołącz do nas osobiście podczas wręczenia nagród. Zarejestruj się tutaj za darmo . Stowarzyszenie EHA posiada już listę nominowanych, którą można znaleźć w ankiecie (LINK). Głosowanie rozpoczyna trwa od 28 czerwca i potrwa do 13 sierpnia 2024 roku. Wśród uczestników rozlosowany zostanie wysokiej klasy monitor MSI MPG 321URX QD-OLED o wartości 1500 EURO.

