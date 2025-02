Drop + The Lord of the Rings Rohan - stylowa klawiatura mechaniczna inspirowana serią Władca Pierścieni

Seria filmowa Władca Pierścieni jest znana niemalże każdej osobie - nawet tym, którzy niezbyt interesują się wydarzeniami przedstawionymi na kontynencie Śródziemie. Uniwersum J.R.R. Tolkiena należy do praktycznie najpopularniejszych na świecie, więc nic dziwnego, że na rynku możemy się spotkać z prawie każdym urządzeniem, które stylizowane jest na niektóre z dzieł tego pisarza. Tym razem na rynek wkraczają klawiatury, które nawiązują do dwóch miejsc Śródziemia.

Do debiutu szykuje się nowy model klawiatury mechanicznej, która wystąpi w dwóch wersjach kolorystycznych. Obie inspirowane są serią filmową Władca Pierścieni i nawiązują do niej swoją stylistyką.

Pod względem rozmiaru klawiatury mamy do czynienia z formatem TKL, a więc konstrukcja nie zawiera bloku numerycznego. Podstawa powinna być dość solidna, wszak wykonano ją z anodyzowanego aluminium. Obie dostępne wersje, a więc Aldburg (osada w Rohanie) i Edoras (stolica Rohanu) prezentują się nad wyraz dobrze - nadruki na nasadkach klawiszy stylizowane są na wzór całej serii. Materiał nasadek to półkrystaliczny polimer (PBT), na którym nadruki wykonano techniką druku sublimacyjnego - są bardziej trwałe niż w przypadku ABS, natomiast mniej niż te wykonane w procesie Double-shot.

Drop + The Lord of the Rings Rohan Rozmiar TKL (87 klawiszy) Podświetlenie Tak, jednokolorowe (białe) Obudowa Anodyzowane aluminium (ENTR Case) Nasadki (keycaps) DCD Rohan Keycap Set (OSHETART) Materiał nasadek PBT (Dye-sublimated - barwione termicznie) Przełączniki Holy Panda X Switches Złącze USB typu C Stabilizatory Phantom Stabilizers Wersje kolorystyczne Aldburg (zielona), Edoras (brązowa) Wymiary ? Dostępność 22 marca 2024 roku Cena 149 dolarów (pre-order)

199 dolarów (normalna)

W przypadku przełączników mamy do czynienia z Holy Panda X Switches, natomiast klawiatura mechaniczna nie oferuje nam ich szybkiej wymiany (brak systemu hot-swappable). Do dyspozycji otrzymujemy odłączany przewód USB typu C. Konstrukcja oferuje nam podświetlenie klawiszy w kolorze białym. Aktualnie trwa przedsprzedaż, w której możemy nabyć oba warianty Drop + The Lord of the Rings Rohan w cenie 149 dolarów. Wysyłka (płatna dodatkowo 20 dolarów) nastąpi zaś 22 marca 2024 roku. Po tym czasie cena wróci do bazowej, a więc 199 dolarów. Zakupu dokonamy pod tym adresem.

Źródło: Drop