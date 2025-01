Corsair K55 Core - niedroga, imitująca mechanika klawiatura z personalizowanym 10-strefowym podświetleniem RGB

Corsair ogłosił właśnie wprowadzenie na rynek nowej klawiatury z podświetleniem RGB - K55 Core. Model jest już dostępny w sprzedaży w sklepie internetowym producenta oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych. Kalifornijska firma reklamuje ten model jako mechaniczny, jednak tak naprawdę wyposażono go w przełączniki Rubber Dome, które są ulepszoną wersją przełączników membranowych. Wykorzystują te same rozwiązanie co switch membranowy, ale oferują wyraźniejsze odczucia przy aktywacji.

Corsair K55 Core to nowa propozycja producenta dla graczy. Klawiatura ma być tania, cicha i łudząco przypominać rozwiązania mechaniczne.

Corsair K55 Core wyróżnia się smukłym, nowoczesnym profilem przeznaczonym dla graczy. Klawisze są tu ciche i precyzyjnie reagujące, zaś dedykowane klawisze multimedialne umożliwiają łatwe sterowanie głośnością oraz odtwarzaniem filmów, muzyki itd. Co ważne, akcesorium jest też odporne na przypadkowe zalania rzędu 300 ml. Klawiatura ma w zanadrzu także dziesięciostrefowe podświetlenie RGB, którym można sterować w oprogramowaniu Corsair iCUE.

Kolejne cechy klawiatury Corsair K55 Core to blokada klawisza Windows oraz Key Rollover do 12 klawiszy (co oznacza, że wciśnięcie właśnie tylu klawiszy na raz jest w stanie zarejestrować urządzenie). A wszystko to przy częstotliwości raportowania na poziomie 1000 Hz. Przewód obleczono tekstylnym oplotem, a zakończono wtykiem USB 2.0 Typu-A. Całość mierzy 451 x 141 x 35 mm przy wadze 750 gramów. Model wyceniono na 219 złotych.

Źródło: Corsair