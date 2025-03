Corsair K70 Core SE - premiera stylowej klawiatury mechanicznej dla graczy oraz 3 nowe zestawy podkładek i nasadek PBT

Marka Corsair zapowiedziała dziś nowy model w serii klawiatur K70. Mowa o K70 Core SE, a więc modelu wyposażonym we wstępnie nasmarowane, liniowe przełączniki mechaniczne Corsair MLX Red o żywotności do 70 milionów kliknięć. Mamy tu też dwie warstwy pianki tłumiącej i konstrukcję, która minimalizuje chybotanie trzepieni. Ale co tu dużo pisać - K70 Core SE ma oferować wszak tę samą wydajność co nagradzany wielokrotnie model K70 Core, wyróżnia się jednak barwami, na które składa się biel, żółty oraz srebrny.

Corsair K70 Core SE to edycja specjalna wyjątkowo udanej klawiatury, wyposażona we wstępnie nasmarowane, liniowe przełączniki mechaniczne Corsair MLX Red o żywotności do 70 milionów kliknięć.

Nowa klawiatura Corsair K70 Core SE to także wytrzymałe keykapy PBT, multimedialne pokrętło, iluminacje działające w środowisku / oprogramowaniu Corsair iCUE, aluminiowy korpus, indywidualnie podświetlane klawisze, wbudowana pamięć na 5 profili, pełny Key Rollover oraz wygodna podpórka pod nadgarstki. Całość mierzy 448 x 153 x 35 mm przy wadze blisko 1 kg. Przewód jest z kolei długi na klasyczne 180 cm, a uraczony został materiałowym oplotem. Klawiaturę wyceniono na 109,99 dolarów.

Oprócz klawiatury Corsair K70 Core SE, w sklepie internetowym Korsarzy pojawiło się ponadto trio limitowanych zestawów klawiszy oraz podkładek pod mysz. Pakiety te obejmują specjalnie zaprojektowaną podkładkę pod mysz - Corsair MM350 PRO Extended XL 930x400 mm z odpornym na zalanie plamoodpornym mikrowłóknem, a także barwione nasadki na klawisze (PBT) w trzech ciekawych wzorach: White Cherry Blossom, Steel Azure i Steel Crimson. Nowe podkładki wraz z nasadkami możecie znaleźć na zdjęciach poniżej:

Źródło: Corsair