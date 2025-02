Corsair M75 Air Wireless - zaawansowana, bezprzewodowa mysz do gier FPS. Dostępna także w żółtej wersji kolorystycznej z gadżetami

Corsair ogłosił dziś premierę nowej myszy celowanej w graczy. Mowa o bezprzewodowej konstrukcji M75 Air. Gryzoń ma cechować się ultra niską wagą (60 gramów), wygodnym kształtem oraz ultra niskimi opóźnieniami w przesyłaniu danych dzięki autorskiemu rozwiązaniu Slipstream. Co ciekawe, mysz jest w stanie łączyć się z komputerem także przez Bluetooth, co powinno wydłużyć czas pracy na baterii.

Corsair ogłosił dziś premierę nowej zaawansowanej myszy celowanej w graczy FPS. Można też nabyć żółtą wersję kolorystyczną Launch Edition, w skład której wchodzą dodatkowe gadżety.

Corsair M75 Air Wireless jest konstrukcją symetryczną, mierzącą dokładnie 128 x 65 x 41,6 mm przy wadze 60 g. Akumulator jest wbudowany, zaś jedno jego pełne ładowanie ma wystarczyć na 34 lub 100 godzin w zależności od tego, czy będziemy korzystać z łączności 2.4 GHz Slipstream czy z Bluetooth. Jeśli chodzi o ślizgacze, to mamy do czynienia z rozwiązaniem 100% PTFE, możemy więc liczyć na płynne ruchy i to na dowolnej powierzchni. W roli czujnika występuje tu sprawdzony czujnik Corsair Marksman o rozdzielczości do 26 tys. DPI i polling rate do 2000 Hz.

Przyciski LPM i PPM to z kolei rozwiązanie Corsair Quickstrike o "zerowym opóźnieniu", które współpracują z optycznymi przełącznikami. Co ciekawe, w sklepie Corsair dostępna jest też limitowana edycja specjalna z dopiskiem Launch Edition. W skład tej edycji wejdzie nie tylko myszka w wyjątkowym żółtym kolorze, ale także podkładka pod mysz, szklane ślizgacze oraz taśma zwiększająca przyczepność (zdjęcie poniżej). Myszkę w wersji podstawowej wyceniono na 699 złotych, z kolei wspomniana edycja specjalna kosztuje 869,99 złotych.

Źródło: Corsair