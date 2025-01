Test pamięci RAM DDR5 Corsair Dominator Titanium 7200 MHz CL34 - Imponujące moduły z wymiennymi elementami

Corsair Dominator Titanium to najnowsze pamięci RAM amerykańskiego giganta, które parametrami wszelkiej konkurencji wprawdzie nie zamiatają, ale możliwościami dostosowania wyglądu owszem. Producent przygotował bowiem zestawy o modularnej budowie, które użytkownik może częściowo dostosować do własnych preferencji. Corsair Dominator Titanium 7200 MHz CL34 oferują również kilka innych ciekawych rozwiązań, niemniej to propozycja skierowana bardziej do entuzjastów oraz wielbicieli fajerwerków z głębszymi kieszeniami, aniżeli poszukiwaczy komponentów o wysokim stopniu opłacalności. Dzisiaj sprawdzimy ile potrafią najdroższe pamięci w ofercie producenta...

Autor: Sebastian Oktaba

Pamięci RAM DDR5 przynoszą szereg modyfikacji wykraczających poza obniżenie napięcia wyjściowego i zwiększenie taktowań przy jednoczesnym poluzowaniu opóźnień. Przede wszystkim, nowy standard działa inaczej od poprzednika. Pamięci RAM DDR4 operują na pojedynczej 64-bitowej magistrali, podczas gdy DDR5 posiadają dwie 32-bitowe magistrale (plus w obydwu przypadkach dochodzi dodatkowe 8-bit dla ECC). Skutkiem tego pojedynczy moduł jest identyfikowany jako Dual Channel, natomiast dwa rozpoznawane jako Quad Channel, chociaż samo rozwiązanie niewiele ma wspólnego z prawdziwym Quad Channel z platform HEDT. Wewnętrzne kanały (A/B) pamięci RAM DDR5 współdzielą także RCD (Register Clock Driver), który zapewnia więcej sygnałów wyjściowych i odczytuje dłuższe impulsy (8 vs 16). Kolejna nowość to przeniesienie regulacji napięcia bezpośrednio do modułów (układ PMIC), podnosząc jednak koszty produkcji i temperatury. Standard DDR5 wprowadza też profile XMP 3.0, umożliwiające zapisywanie w pamięci RAM ustawień użytkownika, więc przenosząc moduły między platformami nie musimy odtwarzać ich konfiguracji w UEFI płyty głównej.

Corsair Dominator Titanium to najnowsza i najdroższa seria pamięci RAM amerykańskiego producenta, która oferuje dobre parametry techniczne, eleganckie podświetlenie i wymienny górny grzebień.

Rodzina Corsair Dominator to prawdziwy weteran branży pamięci operacyjnych, której historia istnienia jest dłuższa niż niejednego producenta, sięgając jeszcze czasów standardu DDR2. Firma na przestrzeni dekad konsekwentnie rozszerzała portfolio, dodawała zupełnie nowe gałęzie sprzedażowe i tańsze moduły RAM, jednak nigdy nie zapomniała o swoich flagowcach. Aktualnie seria obejmuje zestawy Dominator Platinum i Dominator Titanium, między którymi największe różnice zachodzą w warstwie wizualnej oraz funkcjonalności. Topowy Dominator Platinum to produkt stworzony przede wszystkim dla miłośników nietuzinkowej estetyki, chociaż konfiguracje również będzie oferował konkretne. Najmocniejsze dotychczas potwierdzone zestawy powinny pracować z traktowaniem 8000 MHz, natomiast do naszej redakcji trafiło 7200 MHz CL34, będące najszybszą kombinacją dostępną na lokalnym rynku. Jednocześnie to parametry identyczne jak najwyżej pozycjonowanych odmian Corsair Vengeance i Dominator Platinum, więc Dominator Titanium powinien finalnie oferować nieco większe nominały.

Corsair Dominator Titanium - Ustawienia XMP (góra) i overclocking (dół)

Chociaż testowany zestaw Corsair Dominator Titanium oficjalnie powinien pracować z ustawieniami 7200 MHz CL 34-44-44-96, to podczas włączania profilu XMP 3.0 czekało mnie pozytywne zaskoczenie. Pamięci pozwalają bowiem wymusić 7400 MHz CL 34-46-46-100, pomimo iż instrukcja oraz specyfikacja na stronie producenta o takiej ewentualności nie wspomina. Postanowiłem zatem wykorzystać okazję, dlatego zamiast standardowego 7200 MHz CL34 zobaczycie na wykresach 7400 MHz CL34, bowiem pierwszy profil reprezentuje już testowany wcześniej Corsair Dominator Platinum. W przypadku podkręcania można jeszcze wydusić dodatkowe 200 MHz zachowując fabryczne timingi (7400 → 7600 MHz), ewentualnie nieco poluzować opóźnienia i uzyskać 7800 MHz CL 36-46-46-100. Druga bramka wydaje się bardziej atrakcyjna, toteż została wybrana jako uzupełnienie bazowych wyników. Jednak zanim przejdziecie do oglądania wykresów, koniecznie zobaczcie jak prezentują się Corsair Dominator Titanium 7200 MHz CL 34, wszak to właśnie wygląd powoduje, że kosztują niemałe pieniądze.