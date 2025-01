Test myszki Corsair M75 AIR - Bardzo lekka bezprzewodowa mysz o świetnych parametrach. Jednak czy warta jest 700 zł?

Klawiatura i myszka to nierozłączne elementy każdego komputera, które na przestrzeni ostatnich lat bardzo szybko ewoluowały. Kiedyś rządził jeden fason, dostępny był przeważnie jeden kolor, nawet nie wspominając o dodatkowych rozwiązaniach czy technologiach, którymi obecnie jesteśmy wręcz zasypywani. Dzisiaj sprawy wyglądają inaczej, bowiem rynek peryferiów bardzo mocno się rozrósł. Klawiatury i myszki występują w niezliczenie wielu wariantach, powszechne stało się podświetlenie, programowalne przyciski, modularna budowa czy działanie bezprzewodowe oparte na ultra niskich opóźnieniach. Znalezienie optymalnego urządzenia do grania albo zwyczajnej pracy stało się przez to jednak trudniejsze... I właśnie dlatego istnieje konieczność przeprowadzania recenzji, takich jak ta.

Autor: Ewelina Stój

Jesienią tego roku amerykańska marka Corsair ogłosiła premierę nowej myszy celowanej w graczy. Cóż, trzeba doprecyzować, że w tych bardziej majętnych graczy, którzy są skorzy wydać na nowe peryferium gamingowe około 700 złotych. Mowa o bezprzewodowej konstrukcji, jaką jest Corsair M75 Air. Gryzoń ów cechuje się zaprawdę bardzo niską wagą (zaledwie 60 gramów), wygodnym kształtem oraz ultra niskimi opóźnieniami w przesyłaniu danych dzięki autorskiemu rozwiązaniu, jakim jest 2.4 GHz Slipstream. Co ciekawe, mysz jest w stanie łączyć się z komputerem także przez łączność Bluetooth, co powinno wydłużyć czas pracy na pojedynczym ładowaniu akumulatora. Dziś sprawdzimy, czy jest to myszka godna polecenia.

Myszka Corsair M75 Air cechuje się ultra niską wagą, symetrycznym kształtem oraz ultra niskimi opóźnieniami w przesyłaniu danych. Możemy też liczyć na świetny czujnik. Czy to jednak wystarczy, aby wydać ponad 500 zł?

Myszka Corsair M75 Air jest konstrukcją symetryczną, mierzącą dokładnie 128 x 65 x 42 milimetry (długość x szerokość x wsyokość) przy wadze tylko 60 gramów. Akumulator jest wbudowany, zaś jedno jego pełne ładowanie ma wystarczyć na 34 lub 100 godzin w zależności od tego, czy będziemy korzystać z łączności 2.4 GHz Slipstream czy z Bluetooth. Jeśli chodzi o ślizgacze, to mamy do czynienia z rozwiązaniem 100% PTFE, możemy więc liczyć na płynne ruchy i to na dowolnej powierzchni. W roli czujnika występuje tu sprawdzony, autorski czujnik Corsair Marksman o rozdzielczości do 26 tysięcy DPI i polling rate do 2000 Hz.

Corsair M75 AIR Corsair Katar Elite WIreless Łączność 2.4 GHz / Bluetooth Czas pracy na baterii 34 godzin (2.4 GHz) / 100 godzin (BT) 60 godzin (2.4 GHz) / 110 godzin (BT) Sensor Marksman 26K Zakres DPI 26000 Przełączniki Optyczne Corsair / 100 mln kliknięć Liczba przycisków 5 6 Przyciski programowalne 4 5 Przycisk Sniper Nie Podświetlenie Nie Tak Odświeżanie 2000 Hz Wbudowana pamięć Tak Obciążniki Nie Oprogramowanie Corsair iCUE Wymiary 128 x 6,5 x 4,2 mm 115 x 6,5 x 3,8 mm Waga 60 gramów 69 gramów Przewód Ładujący / 180 cm / Tekstylny oplot Cena 559 zł 300 zł

Przyciski LPM i PPM to z kolejne autorskie rozwiązanie producenta, znane jako Corsair Quickstrike - przyciski o tzw. "zerowym opóźnieniu" (a przynajmniej tak są reklamowane), które współpracują z optycznymi przełącznikami. Co ciekawe, w sklepie Korsarzy dostępna jest też limitowana edycja specjalna z dopiskiem Launch Edition. W skład tej edycji wchodzi nie tylko myszka w wyjątkowym żółtym kolorze, ale także podkładka pod mysz, szklane ślizgacze oraz taśma poprawiająca chwyt). Myszkę w wersji podstawowej wyceniono na 699 złotych, z kolei wspomniana edycja specjalna kosztuje 869,99 złotych. Na szczęście w sieci model Corsair M75 AIR w wersji klasycznej można nabyć już od 559 zł.