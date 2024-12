Disney+ dostępny w promocyjnej cenie przez krótki czas. W tej kwocie serwis VOD jest bardzo opłacalny

Na platformę Disney+ zmierzają spore zmiany, które z pewnością nie przypadną do gustu wielu użytkownikom. Chodzi bowiem o rozbicie obecnego abonamentu na dwa osobne plany, z których ten droższy zaoferuje to samo co wcześniej, ale w wyższej cenie. Zmiany zaczną obowiązywać w połowie października 2024 roku, a więc już za moment, natomiast aktualnie możemy zdecydować się na subskrypcję na okres trzech miesięcy w sporo niższej cenie. Z takiej oferty warto skorzystać.

Jeden z popularniejszych serwisów streamingowych, a mianowicie tytułowy Disney+, jest oferowany obecnie w niższej cenie. Oferta jest ograniczona nie tylko czasowo, ale i pod kątem osób, które mogą z niej skorzystać.

Już 17 października 2024 roku subskrypcja Disney+ będzie oferowana w dwóch planach, z których pierwszy zaoferuje jedynie rozdzielczość Full HD, a drugi dotychczasowe 4K i dostęp do HDR10 oraz Dolby Vision. Mając pełny obraz sytuacji, który został przedstawiony w poniższej tabeli, wyraźnie widać, że aktualny plan podrożeje o 12 zł. Natomiast zanim to nastąpi, możemy skorzystać z obecnej promocji, która potrwa do 27 września 2024 roku. Dzięki niej będziemy mogli uzyskać dostęp do pełnej bazy filmów i seriali w kwocie 9,99 zł za każdy miesiąc. Oferta obejmuje okres trzech miesięcy.

Disney+ (Plan Standard) Disney+ (Plan Premium) Do 17 października 2024 roku 37,99 zł/miesiąc, 379,99 zł/rok Od 17 października 2024 roku 29,99 zł/miesiąc, 299,90 zł/rok 49,99 zł/miesiąc, 499,90 zł/rok Cechy pakietu Treści w rozdzielczości 1920 x 1080 px

Dźwięk maksymalnie Dolby Digital 5.1

Oglądanie na 2 urządzeniach jednocześnie

Możliwość pobierania na 10 urządzeniach

Brak reklam Treści w rozdzielczości 3840 x 2160 px (tam, gdzie to możliwe)

Dostęp do HDR10, Dolby Vision (tam, gdzie to możliwe)

Dźwięk maksymalnie z Dolby Atmos

Oglądanie na 4 urządzeniach jednocześnie

Możliwość pobierania na 10 urządzeniach

Brak reklam

Promocja skierowana jest do nowych oraz wybranych użytkowników, którzy zechcą powrócić do korzystania z usługi (warto więc zalogować się na swoje konto i zobaczyć, czy mamy możliwość skorzystania z tej oferty). Aby wykupić Disney+ w lepszej cenie wystarczy udać się pod ten adres. Warto zaznaczyć, że po trzech miesiącach za 9,99 zł automatycznie przejdziemy na plan Premium za 49,99 zł, więc jeśli nie chcemy ponieść większych kosztów (tym bardziej że nie odzyskamy swojej płatności, nawet jeśli korzystaliśmy tylko jeden dzień z planu Premium), to trzeba pamiętać o tym, aby zrezygnować z abonamentu w niższej cenie przynajmniej dzień przed końcem trzymiesięcznego okresu.

Źródło: Disney+