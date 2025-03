Disney+ od października 2024 roku doczeka się zmiany oferty: Plany Standard i Premium oraz wyższe ceny dla niektórych osób

Różnego rodzaju platformy streamingowe mają to do siebie, że początkowo zachęcają do sięgnięcia po nie z pomocą atrakcyjnych cen. Przychodzi jednak moment, kiedy taka subskrypcja musi w końcu zacząć na siebie zarabiać (lub przynajmniej przynosić jak najmniej strat) i wtedy wprawione w ruch zostają kolejne podwyżki cen. Jest to widoczne zarówno w przypadku usług dla gier jak również platform VOD. Ostatnio po wejściu MAX do Polski, usługa doczekała się nowych planów, w tym takich o znacznie wyższej cenie (Premium). Teraz podobna sytuacja czeka usługę Disney+, która już wkrótce doczeka się zmian.

Od października 2024 roku, Disney+ doczeka się kolejnej aktualizacji cen. Pakiet premium, z dostępem do rozdzielczości 4K dla wybranych tytułów, podrożeje, jednocześnie pojawi się dodatkowy plan Standard w niższej cenie.

Disney opublikował notatkę prasową, dotyczącą zmian w subskrypcji Disney+ na terenie Europy. Korporacja zdecydowała się wprowadzić nowe pakiety usługi, jednocześnie ograniczając dostęp do jakości 4K z HDR tylko do najdroższej wersji Premium. Tym samym Disney+ upodobni się do ofert takich usług jak MAX (dawny HBO Max) czy Netflix. Zmiany te zostaną wprowadzone także w Polsce. Obecnie dostępny jest tylko jeden pakiet w miesięcznej cenie 37,99 złotych (lub 379,90 złotych w przypadku zakupienia dostępu od razu na rok). Od października pojawi się nowy Plan Standard, jednocześnie możliwość oglądania w 4K zostanie ograniczona do pakietu Premium.

Plan Standard (od października 2024) Plan Premium (od października 2024) Cechy pakietu Treści w rozdzielczości 1920x1080

Dźwięk maksymalnie Dolby Digital 5.1

Oglądanie na 2 urządzeniach jednocześnie

Możliwość pobierania na 10 urządzeniach

Brak reklam

Cena: 29,99 zł / 299,90 zł Treści w rozdzielczości 3840x2160 (tam, gdzie to możliwe)

Dostęp do HDR10, Dolby Vision (tam, gdzie to możliwe)

Dźwięk maksymalnie z Dolby Atmos

Oglądanie na 4 urządzeniach jednocześnie

Możliwość pobierania na 10 urządzeniach

Brak reklam

Cena: 49,99 zł / 499,90 zł

Od 17 października 2024 roku, cena Disney+ w planie Standard będzie wynosić 29,99 złotych lub 299,90 w przypadku wariantu na cały rok. Pakiet Premium będzie natomiast znacznie droższy - 49,99 zł w planie miesięcznym lub 499,90 złotych w rocznym. Ceny te będą obowiązywały w terminie podanym powyżej i będą dotyczyć nowych subskrybentów. Dotychczasowi klienci będą mieli nieco więcej czasu na dostosowanie się do nowych cen - te zaczną obowiązywać od 21 listopada 2024 roku. Inaczej wygląda to w przypadku osób, które obecnie mają wykupiony roczny dostęp do Disney+; w tym wypadku zmiany zaczną obowiązywać przy pierwszym przedłużeniu po zakończeniu obowiązującego wcześniej rocznego planu.

Źródło: Disney