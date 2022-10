Disney+ doczeka się w końcu aplikacji pod PlayStation 5. Użytkownicy mogą skorzystać m.in. z 4K, HDR oraz Dolby Atmos

Disney+ od momentu swojej premiery w 2019 roku oferowany był nie tylko na najpopularniejszych systemach Smart TV, ale również na PC oraz konsolach. W przypadku tych ostatnich mowa zarówno o urządzeniach od Microsoftu (Xbox) jak również Sony (PlayStation). O ile jednak w przypadku np. Xbox Series mogliśmy liczyć na aplikację wykorzystującą m.in. 4K czy HDR Dolby Vision, tak PlayStation 5 było pod tym względem upośledzone. Korporacji zajęło blisko dwa lata opracowanie dedykowanej aplikacji pod PS5.

Disney poinformował o przygotowaniu natywnej aplikacji Disney+ pod konsolę PlayStation 5. Dzięki temu użytkownicy PS5 w końcu będą mogli oglądać treści w jakości 4K z HDR, zamiast być ograniczonym do Full HD.

Disney potwierdził przygotowanie nowej aplikacji Disney+, przystosowanej pod najnowszą konsolę Sony. Dotychczasowa aplikacja bazowała na wersji z konsoli PlayStation 4, toteż na PS5 działała w ramach wstecznej kompatybilności. Aplikacja ta w porównaniu do wielu innych wersji była mocno ograniczona - nie oferowała obsługi rozdzielczości 4K (dotyczy to nie tylko samych treści, ale również rozdzielczości interfejsu aplikacji - ta również na PS5 jest w dużo niższej jakości niż w innych miejscach), nie otrzymaliśmy także wsparcia dla HDR10 oraz Dolby Vision, podobnie jak dla systemu dźwięku Dolby Atmos.

Polski oddział Disneya potwierdza, że nowa aplikacja dla PlayStation 5 ma być dostępna do pobrania już dzisiaj. Zaoferuje ona obsługę 4K wraz z HDR10/Dolby Vision, a także doda wsparcie dla Dolby Atmos w wybranych produkcjach. W chwili pisania tego newsa, na naszej konsoli nie było jeszcze możliwości pobrania aplikacji stricte pod PlayStation 5. Prawdopodobnie jest to kwestia najbliższych godzin, wówczas Disney+ w odświeżonej wersji powinien zawitać na konsolę Sony. Jeśli zatem z VOD korzystacie wyłącznie za pośrednictwem PlayStation 5 to sprawdźcie swoje urządzenie i wypatrujcie nowej wersji aplikacji - ta powinna pojawić się w każdej chwili.

