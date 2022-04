Diablo Immortal - poznaliśmy wymagania sprzętowe nowej gry studia Blizzard dla PC i urządzeń mobilnych

Wczoraj doczekaliśmy się konkretnej zapowiedzi gry Diablo Immortal. Dla wieloletnich miłośników tej serii to pewnie nic specjalnego - tytuł ten doczekał ogromnego hejtu już po pierwszej prezentacji, jednak po tym co wczoraj zobaczyliśmy, można być raczej spokojnym o ciekawą i przystępną rozgrywkę dla niedzielnych graczy. Co ciekawe, nowe dzieło Blizzarda trafi nie tylko na urządzenia mobilne z Androidem i iOS-em, ale także na komputery osobiste. Dziś poznaliśmy oficjalne wymagania sprzętowe nowego Diablo. Jak można było się spodziewać, gra powinna zadziałać nawet na wieloletnich pecetach. Co ciekawe, opublikowano również szczegóły nt. zalecanych urządzeń mobilnych.

Do ogrywania Diablo Immortal na PC powinien wystarczyć nawet wieloletni procesor Intel Core i3 lub AMD FX-8100 i grafika o wydajności zintegrowanego układu Intel HD Graphics 530. Do gry mobilnej odpowiedni będzie nawet stary iPhone 6s.

Diablo Immortal na PC to nic innego, jak zwykły port gry mobilnej, który rzecz jasna został odpowiednio dopasowany pod względem sterowania czy interfejsu. Wymagania sprzętowe tej gry nie mogły być więc wysokie. Według poniższej tabeli do rozgrywki powinien wystarczyć nawet wieloletni procesor Intel Core i3 lub AMD FX-8100 i grafika o wydajności zintegrowanego układu Intel HD Graphics 530. W zalecanej konfiguracji znajdziemy natomiast niesprecyzowany układ Intel Core i5 i grafikę NVIDIA GeForce GTX 770 lub AMD Radeon HD RX 470. Jeśli zaś chodzi o mobilne granie, Diablo Immortal zadowoli się możliwościami Apple iPhone'a 6s lub androidowego smartfona z układem Snapdragon 660 / Exynos 9611.

Minimalna konfiguracja PC Zalecana konfiguracja PC System Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11 (64-bit) Windows 10 / Windows 11 (64-bit) Procesor Intel Core i3 lub AMD FX-8100 Intel Core i5 lub AMD Ryzen 5 Grafika NVIDIA GeForce GTX 460, ATI Radeon HD 6850 lub Intel HD Graphics 530 NVIDIA GeForce GTX 770 lub AMD Radeon RX 470 RAM 4 GB 8 GB Wymagane połączenie z internetem szerokopasmowe Minimalna rozdzielczość 1920 x 1080

Minimalne wymagania iOS Minimalna konfiguracja Android System iOS 11 lub nowszy Android 5.0 lub nowszy Urządzenie iPhone 6s lub nowszy - Procesor - Snapdragon 660 / Exynos 9611 lub szybszy Grafika - Adreno 512 / Mali-G62 MP3 lub szybsza RAM - 2 GB

Przypominamy, że gra Diablo Immortal zadebiutuje już 2 czerwca 2022 roku w formie free-to-play (choć na pewno nie zabraknie pomniejszych płatności). Debiut odbędzie się równolegle na platformach Android, iOS oraz PC, aczkolwiek w przypadku tej ostatniej edycji będziemy mieli do czynienia z otwartymi beta-testami. Mimo to gracze będą mogli liczyć na pełny cross-play. Twórcy zapewnią wsparcie dla padów, myszy i klawiatury, jednak wsparcie dla dodatkowych peryferiów ma zostać dodane dopiero za jakiś czas.

Źródło: Battle.net