Diablo Immortal – chcesz w pełni ulepszyć swoją postać? Szykuj się na wydatek 500 tysięcy złotych

Gra pt. Diablo Immortal pojawiła się na platformie Android oraz iOS kilka dni temu. Od tamtego czasu zebrała ogrom pozytywnych opinii ze strony graczy, jak i recenzentów. Wydaje się więc, że studio Bethesda zaliczyło bardzo dobre wejście w świat produkcji na smartfony. Jednym z plusów gry jest bezsprzecznie to, że jest ona darmowa. Oczywiście, jak w wielu tego typu produkcjach, nie zabrakło tu jednak mikrotransakcji. Jeden z youtuberów zdecydował się im przyjrzeć.

Diablo Immortal jest grą darmową. To znaczy - pobierzemy ją za darmo. System gry przewiduje już jednak mikropłatności. Okazuje się, że mogą iść one w setki tysięcy złotych.

Zgodnie z obliczeniami youtubera z kanału Bellular News, jeśli chcemy "wymaksować" swoją postać, to musimy przygotować się na wydatek rzędu niemal pół miliona złotych (110 tys. dolarów). Ulepszenia te odbywają się w grze za pomocą Legendarnych Klejnotów, jednak waluta ta dostępna jest tylko w legendarnych lootboksach, co zdecydowanie utrudnia ich zdobycie. Do tematu dołączyli użytkownicy Reddita, którzy wyliczyli, że w tej kwocie raczej się nie zamkniemy...

Zgodnie z ich obliczeniami, należy doliczyć do wspomnianej kwoty 110 tys. dol. jeszcze około 40 tys. dol. (~170 tys. zł). Dlaczego? Ano dlatego, że deweloperzy stworzyli system ulepszeń, który zostaje odblokowany dopiero w momencie, gdy zawodnik ulepszy swoje 5-gwiazdkowe klejnoty do 10 poziomu. Właśnie tu leżą "pogrzebane" dodatkowe pieniądze. Nikt nam jednak oczywiście nie każe grać portfelem. Jednak gdy zrezygnujemy z dopłat, pełne rozwiniecie postaci może nam zabrać... nawet 10 lat. Chyba przestało mnie dziwić, że ze względu na mikrotransakcje gra nie została wydana w niektórych krajach (Belgia, Holandia).

Źródło: YouTube