Deus Ex: Mankind Divided - produkcja dostępna za darmo w Epic Games Store. Cyberpunkowy świata ponownie zaprasza

Na platformie Epic Games Store w każdy czwartek użytkownicy mogą liczyć na nową grę wideo, którą są w stanie za darmo przypisać do swojego konta. Oczywiście nie wszystkie udostępniane w ten sposób produkcje są warte uwagi, natomiast mamy do czynienia z bezpłatnymi tytułami, więc na ten aspekt nie można narzekać. Tym razem jednak w puli darmowych gier znalazła się bardzo udana produkcja od studia Eidos Montreal - Deus Ex: Mankind Divided (Rozłam ludzkości).

Na platformie Epic Games Store od 14 do 21 marca 2024 roku możemy za darmo odebrać produkcję Deus Ex: Mankind Divided. Ponownie wcielimy się w rolę agenta Adama Jensena, który musi zmierzyć się ze stowarzyszeniem Illuminati. Czeka nas niecodzienna fabuła w cyberpunkowym świecie.

Seria Deus Ex swój początek miała w czerwcu 2000 roku. Pod względem rozgrywki mieliśmy do czynienia z pierwszoosobową strzelanką, którą dopełniała ciekawa fabuła oparta na cyberpunkowym świecie. Do tej pory ukazały się łącznie cztery gry z głównej linii (a także dwa spin-offy, jakim są Dues Ex: The Fall oraz Deus Ex Go, które początkowo przeznaczono na systemy mobilne), a oferowany właśnie na platformie Epic Games Store Deus Ex: Mankind Divided jest najnowszą z nich. Akcja produkcji rozgrywa się dwa lata po wydarzeniach z trzeciej odsłony, a więc w roku 2029. Kolejny raz przyjdzie nam wcielić się w znanego agenta Adama Jensena, którego głównym celem jest walka z organizacją Illuminatów. Pomogą mu w tym (poniekąd) Task Force 29, a także hakerzy z grupy Juggernaut Collective. Za tytuł odpowiada studio Eidos Montréal.

Oceny produkcji do dziś pozostają na bardzo dobrym poziomie. W serwisie Metacritic średnia z opinii użytkowników (biorąc pod uwagę wszystkie platformy) to 8,0/10, natomiast cyfrowy sklep Steam ukazuje nam 76% pozytywnych recenzji. Jako ciekawostkę można dodać, że Deus Ex: Mankind Divided został stworzony przy użyciu silnika Dawn Engine, który opracowano z przedsiębiorstwem AMD. Tytuł może nam zaoferować rozgrywkę znaną z gry Dishonored, a więc od nas będzie zależeć, jaką ścieżkę wybierzemy - skradankową lub bardziej brutalną. Nasze decyzje będą miały wpływ na dalsze losy głównego protagonisty, co trzeba mieć stale w pamięci. Jeśli jesteśmy zainteresowani grą, to wystarczy, że o godzinie 17:00 udamy się do Epic Games Store lub pod ten link i przypiszemy tytuł do naszego konta.

Źródło: Epic Games