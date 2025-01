Cyberpunk 2077 - tytuł doczekał się istnej reaktywacji wśród graczy, której powodem jest nowa aktualizacja gry

Premiera Cyberpunka 2077 odbiła się szerokim, a zarazem bardzo negatywnym echem na studio CD Projekt RED. Produkcja początkowo była w fatalnym stanie, a fani, którzy czekali na ten tytuł latami, czuli się okropnie rozczarowani. Polskiemu studiu nie pozostało nic innego, jak tylko wziąć się do pracy i postarać się naprawić wszystkie błędy. Zajęło to mnóstwo czasu, a wraz z jego mijaniem liczba graczy stale spadała. Po niemalże 3 latach od debiutu twórcy udostępnili dużą aktualizację o oznaczeniu 2.0, która zmienia sporo aspektów gry. Dzięki niej tytuł ponownie staje się bardzo popularny, co widać po statystykach.

Z perspektywy czasu widać, że studio CD Projekt RED potrafi naprawiać swoje błędy. Ostatnia aktualizacja do gry Cyberpunk 2077 na nowo rozbudziła zainteresowanie wśród graczy.

Aktualizacja 2.0 zawiera w sobie naprawdę pokaźną ilość wprowadzonych zmian - jest ich na tyle dużo, że twórcy zalecili odinstalowanie wszystkich modów oraz zaczęcie przygody od początku. Przebudowanych zostało wiele mechanik, system policyjny będzie teraz dużo lepszy, a samo rozwijanie postaci ma się odbywać nieco inaczej (zmiany w drzewku atutów). Wszystkie zmiany możemy znaleźć pod tym adresem. Jak więc gracze zareagowali na tę darmową aktualizację? Sporo w tej kwestii może nam powiedzieć wykres graczy, którzy korzystają z serwisu Steam. Przez długi czas ich liczba sięgała zazwyczaj mniej niż 25 tys. jednocześnie. Natomiast tuż po wprowadzeniu update'u oznaczonego numeracją 2.0, możemy zauważyć wyraźny wzrost, który co chwilę zdaje się coraz większy. W momencie pisania tego materiału liczba graczy, którzy w jednym momencie są w trakcie rozgrywki, wynosi niemal 110 tys. Oczywiście wzrost zainteresowania to nie wszystko, albowiem bardziej liczą się w tym wypadku opinie.

Po odbiorze z tego krótkiego czasu można zauważyć, że ich też znacząco przybyło. Pozytywnych opinii jest zdecydowanie więcej, a gracze chwalą sobie wprowadzone zmiany. Wynikałoby z tego, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Natomiast ilość negatywnych opinii także wzrosła, a spora część graczy ma nowe problemy - niektórzy mówią o usunięciu części ekwipunku lub nawet całego poprzedniego zapisu gry. Jednak trzeba otwarcie przyznać, że niepochlebne opinie są w mniejszości. Warto jeszcze wspomnieć, że grę ponownie możemy zakupić 40% taniej zarówno na platformie GOG, jak i Steam. Swoimi przemyśleniami na temat aktualizacji, jak zawsze możemy się podzielić w sekcji komentarzy. Wszystko jednak wskazuje na to, że mamy do czynienia z podobną sytuacją, co w przypadku gry No Man's Sky.

Źródło: Steam