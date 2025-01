Creative Zen Air Pro i Creative Zen Air Plus - nowe słuchawki dokanałowe typu TWS pracujące na LE Audio z kodekiem LC3+

Firma Creative ogłosiła dzisiaj premierę modeli Creative Zen Air Pro i Creative Zen Air Plus, kolejnych produktów z rodziny Creative Zen Air. Te słuchawki douszne (dokanałowe), zaprojektowane zostały z myślą, by pomóc w codziennych obowiązkach i jednocześnie cieszyć bardzo dobrą jakością dźwięku. Ponadto to zestawy wyposażone w LE Audio z kodekiem LC3, dynamiczne przetworniki 10 mm, hybrydową aktywną redukcję szumów (ANC) z trybem otoczenia, Bluetooth 5.3 a także wydłużony czas pracy baterii i ładowanie bezprzewodowe.

Creative Zen Air Pro i Zen Air Plus to zestawy wyposażone w LE Audio z kodekiem LC3, przetworniki 10 mm, ANC z trybem otoczenia, Bluetooth 5.3, a także w wydłużony czas pracy baterii i ładowanie bezprzewodowe.

Model Creative Zen Air Plus wyceniony został na 219 zł i dostępny jest w kremowej wersji kolorystycznej. Całość oferuje 10 mm neodymowe przetworniki dynamiczne o klasycznym pasmie przenoszenia 20 - 20 000 Hz. Za odbieranie dźwięków odpowiada zaś 6 mikrofonów wielokierunkowych MEMS. Słuchawki pracują na łączności Bluetooth 5.3 wraz z LE Audio, z kolei obsługiwane kodeki to LC3, AAC oraz SBC. Jeśli chodzi o czas pracy na baterii, to producent wspomina o 8 godzin na jednym ładowaniu oraz o 32 godzinach z etui. Całość oferuje ponadto klasę odporności IPX4, wsparcie asystentów głosowych, ANC z Trybem Otoczenia oraz sterowanie za pomocą dotyków.

Creative Zen Air Pro wyceniony został na trochę więcej, bo na 259 zł i kupomy go w białej wersji kolorystycznej. Od modelu z dopiskiem Plus różni się wyższą klasą odporności (IPX5), dłuższym czasem pracy na baterii (9/33 h) oraz mikrofonami. Jest ich także sześć, jednak oferują one technologię DNN opartą na sztucznej inteligencji. Oba zestawy słuchawkowe współpracują z dedykowana aplikacją od Creative, w której możemy skorzystać z gotowych presetów dla dźwięku lub go ustawić za pomocą equalizera. W apce dodatkowo możemy ustawić pod siebie przyciski lub sprawdzić stan naładowania każdej słuchawki. Na koniec wspomnijmy, że oba modele obsługują rozwiązanie Multipoint, ale tylko Zen Air Pro oferuje LC3+ (ULL).

Tryb Unicast (LC3) umożliwia bezprzewodowe połączenie z kompatybilnym odbiornikiem audio Bluetooth LE, aby cieszyć się strumieniowaniem dźwięku w wysokiej rozdzielczości na zasadzie "jeden do jednego". Tryb Broadcast (LC3) umożliwia dołączanie do strumieni transmisji podczas korzystania ze słuchawek. Tryb transmisji można włączyć lub wyłączyć, dostosowując funkcje przycisków na słuchawkach za pomocą wspomnianej już aplikacji Creative. Należy tylko pamiętać, że strumień transmisji jest niezaszyfrowany i każde obsługiwane urządzenie może dołączyć do strumienia, jeśli znajduje się w jego zasięgu. Tryb Ultra-Low Latency (LC3+) pozwala z kolei cieszyć się płynnym, pozbawionym opóźnień i spójnym oglądaniem. Jest to świetne rozwiązanie w przypadku multimediów wrażliwych na czas, takich jak filmy i gry.

Źródło: Creative