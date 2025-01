Creality Ender-3 V3 - nowa drukarka 3D o otwartej konstrukcji. System CoreXZ, duża prędkość druku i korzystna cena

Dość nieoczekiwanie do sprzedaży wkroczył kolejny model drukarki 3D od chińskiej firmy Creality. Nowość oferowana jest obecnie w całkiem korzystnej cenie, którą można dodatkowo obniżyć. Model Creality Ender-3 V3 może się pochwalić automatyczną konfiguracją, przyzwoitą prędkością druku, a także obsługą dodatkowych akcesoriów. Nie zabrakło dotykowego wyświetlacza oraz magnetycznej płyty, która pozwoli na łatwe usuwanie gotowych wydruków.

Drukarka 3D Creality Ender-3 V3 pojawiła się dopiero w sprzedaży, jednak już teraz można powiedzieć, że mamy do czynienia z całkiem udanym modelem. Sprzęt oferuje bowiem konkurencyjną specyfikację w swojej półce cenowej.

Otwarta konstrukcja (wykonana w większości ze stopu aluminium ADC12) opiera się na systemie CoreXZ, czyli połączeniu dwóch tytułowych osi. Osiągana prędkość druku to aż 300 mm/s (choć marketingowo jest to wartość 600 mm/s), natomiast wszystkie modele muszą się zmieścić na powierzchni roboczej 220 x 220 x 250 mm. Creality chwali się, że budowa ich ekstrudera pozwala na bezproblemową pracę przez co najmniej 1000 godzin (bez zatykania itd.). Podczas samego druku możemy liczyć na system kompensacji drgań, co przełoży się bezpośrednio na jakość wydruków. Maksymalna temperatura dyszy, którą całkiem łatwo można wymienić, wynosi 300 stopni Celsjusza, więc skorzystamy z większości filamentów.

Creality Ender-3 V3 Metoda druku FDM Prędkość druku do 300 mm/s Przyspieszenie do 20 000 mm/s Prędkość przemieszczania do 600 mm/s Rozmiar druku 220 x 220 x 250 mm Ekstruder Direct Drive Extruder Temperatura dyszy do 300°C Temperatura stołu do 110°C Średnica dyszy 0,4 mm Grubość druku od 0,1 mm do 0,35 mm Obsługiwany filament ABS, PLA, PETG, TPU, PLA-CF, PETG-CF Średnica filamentu 1,75 mm Wyświetlacz Dotykowy, 4,3" 800 x 480 px Porty i łączność USB typu A, Wi-Fi Obsługiwane formaty plików STL, OBJ, 3MF Wyjściowy format plików GX, G File Moc znamionowa 350 W Dodatkowe informacje Automatyczne poziomowanie stołu Wymiary i waga 358 x 374 x 498 mm / 7,83 kg Cena Promocyjna - 419 euro

Regularna - 449 euro

Sporym atutem jest automatyczne poziomowanie stołu, a także częściowo złożona konstrukcja - umożliwi to szybkie rozpoczęcie pracy nawet początkującym osobom. Dodatkowo mamy możliwość ściągnięcia ze stołu magnetycznej płyty pokrytej warstwą polieteroimidu (PEI), co również znacząco wpływa na komfort użytkowania. Ekran dotykowy pozwoli nam na obsługę wielu opcji drukarki 3D, natomiast w sklepie internetowym Creality znajdziemy dodatkowe akcesoria takie jak kamera, które zwiększą dostępną funkcjonalność jeszcze bardziej. Aktualna promocyjna cena to 419 euro, a więc nieco ponad 1800 zł. Zakupu możemy dokonać pod tym adresem (przesyłka jest darmowa).

Źródło: Creality