Rencolor 6-Color 3D Printer - drukarka 3D, która korzysta z dwóch filamentów naraz. Wielokolorowe wydruki o różnej konfiguracji

W świecie drukarek 3D zazwyczaj spotykamy się z konstrukcjami, które pozwalają na wykorzystanie jednego filamentu do druku. Są jednak na rynku modele, które mogą skorzystać z większej liczby filamentów i dzięki temu drukowane projekty od razu powstają w wielu kolorach. W serwisie Kickstarter znajdziemy ciekawy projekt drukarki 3D, która wykorzystuje do pracy dwa filamenty jednocześnie i dzięki temu może uzyskać sześć powiązanych z nimi odcieni.

Rencolor 6-Color 3D Printer to nowy model drukarki 3D, który pojawił się w serwisie Kickstarter. Oferuje nam możliwość druku z wykorzystaniem dwóch filamentów jednocześnie. Dzięki temu możemy uzyskać ciekawsze efekty niż w standardowych konstrukcjach.

Najciekawszym, a zarazem najbardziej wyróżniającym aspektem tej drukarki 3D jest możliwość łączenia dwóch filamentów w procesie druku, więc to od niego zacznie się omówienie modelu. Dzięki tej sposobności możemy drukować obiekty w dwóch osobnych kolorach lub z wykorzystaniem płynnego przejścia kolorystycznego, a więc gradientu. W dedykowanym oprogramowaniu (slicer) mamy możliwość określić również odpowiednie segmenty, dzięki czemu uzyskamy jeszcze ciekawsze efekty. Wszystko opiera się na odpowiednim dozowaniu proporcji każdego z używanych filamentów - łącznie mamy do dyspozycji wspomniane sześć różnych odcieni. Obszar roboczy jest całkiem przyzwoity, albowiem wynosi tu 295 x 295 x 360 mm. W zestawie otrzymujemy również osłonę wykonaną ze szkła akrylowego, którą możemy używać podczas drukowania.

Rencolor 6-Color 3D Printer Obszar roboczy 295 x 295 x 360 mm Średnica filamentu 1,75 mm Wysokość warstwy 0,1 - 0,4 mm Prędkość drukowania 30 - 120 mm/s Maksymalna temperatura dyszy 250°C Maksymalna temperatura stołu 100°C Technologia druku FDM Średnica dyszy 0,4 mm Wyświetlacz 4,3" LCD Obsługiwane filamenty PLA Konstrukcja Aluminium Waga drukarki 14,3 kg Wymiary konstrukcji 470 x 410 x 450 mm Moc 350 W Cena ~1650 zł

Pod względem reszty parametrów drukarka 3D nie wyróżnia się tak bardzo od innych modeli na rynku. Obsługiwanym filamentem według specyfikacji jest PLA (1,75 mm), natomiast osiągane temperatury powinny pozwolić na skorzystanie również z innych. Temperatura dyszy może maksymalnie osiągnąć 250°C, z kolei stół nagrzeje się do 100°C. Wysokość warstwy może wynosić od 0,1 do 0,4 mm, a prędkość drukowania ustalimy w zakresie od 30 do 120 mm/s. Drukarka 3D ma wbudowany dotykowy ekran o wielkości 4,3 cala. Jeśli chodzi o kompatybilne oprogramowanie, to będziemy mogli skorzystać również z popularnego UltiMaker Cura. Obecna cena wynosi około 1650 zł, natomiast wysyłka planowana jest na marzec 2024 roku. Pamiętajmy jednak, że jest to projekt z serwisu Kickstarter, więc należy być ostrożnym w kwestii zakupu.

Źródło: Kickstarter