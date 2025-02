Corsair Platform:4 - kolejne modułowe biurko wkracza do rodziny. Wielkie możliwości w dużo mniejszej odsłonie

Do wygodnego korzystania z komputera w celach zawodowych, czy też do gier, niezbędnym elementem jest dobre biurko. Firma Corsair wprowadziła właśnie nowy model, jakim jest tytułowy Platform:4, który może zaoferować więcej od standardowych konstrukcji. Spotkamy się wszak z modułową konstrukcją, dzięki której w łatwy sposób będziemy mogli dodać przydatne akcesoria. Nowość występuje w kilku wersjach, które różnią się od siebie blatem oraz możliwością regulacji wysokości.

Do serii modułowych biurek od firmy Corsair dołączył właśnie kolejny model. Platform:4 to przede wszystkim mniejsze wymiary od poprzednika, natomiast pozostała funkcjonalność zasadniczo się nie zmieniła. Możemy więc liczyć na dodatkowe akcesoria, kilka wersji kolorystycznych oraz regulację wysokości.

Do kupienia dostępne będą dwie wersje biurka - Platform:4 oraz Platform:4 Elevate. Zasadniczą różnicą między nimi jest to, że drugi wariant oferuje zmienną wysokość (obecność dwóch silników), a pierwszy nie. Szerokość blatu w obu przypadkach to dość standardowe 120 cm, a więc mamy do czynienia z dużo mniejszą odsłoną niż w przypadku Platform:6 (180 cm), czyli bezpośredniego poprzednika. Na pokładzie znalazły się aluminiowe profile, które pozwolą nam zamontować wspomniane już dodatkowe akcesoria. Ponadto możemy liczyć na tackę do zarządzania przewodami (RapidRoute) oraz ramię na monitor o maksymalnej wadze 12,2 kg.

Corsair Platform:4 Corsair Platform:4 Elevate Wymiary blatu 120 x 76 cm Wysokość biurka 74 cm 74 - 122 cm Grubość blatu 2,5 (Czarny) lub 3 cm (Sosna, Brzoza, Orzech) Udźwig Do 120 kg Ramię na monitor Modele do 12,2 kg VESA 75x75, 100x100 Gwarancja 5 lat Wersje Czarny laminat

Blat z drewna brzozowego bejcowany na kolor jasnej sosny z białymi podporami Czarny laminat

Blat z drewna brzozowego bejcowany na kolor jasnej sosny z białymi podporami

Czarne podpory i blat z drewna brzozowego bejcowany na kolor ciemnego orzecha Cena Czarny laminat - 699,99 dolarów

Brzoza - 799,99 dolarów Czarny laminat - 899,99 dolarów

Brzoza - 999,99 dolarów

W specjalnej wnęce na środku blatu ukryto port USB typu C oraz USB typu A, a przy tym pokrywa zawiera kilka otworów, przez które łatwo wyciągnąć przewody na zewnątrz. Jeżeli blat będzie dla nas za mały, to będziemy mogli dokupić 30-centymetrowe przedłużenie (z obu stron, jeśli będzie taka potrzeba). Z dodatków możemy liczyć np. na boczne perforowane tablice, montowany na górze panel dla oświetlenia Key Light i uchwytu uniwersalnego Elgato, a także Multi Frame Pegboard. Nowe biurko Platform:4 będzie dostępne w sklepie internetowym firmy Corsair oraz u innych sprzedawców... choć nie wiadomo dokładnie kiedy. Ceny podano z zagranicznej strony.

Źródło: Corsair