Corsair Platform:6 - modularne biurko, które zaprojektujesz i dostosujesz całkowicie po swojemu

Ergonomia pracy przy biurku jest jedną z najważniejszych rzeczy. Każda osoba, w zależności od zawodu i samej specyfiki pracy, potrzebuje innej konfiguracji. W najlepszym scenariuszu funkcjonalność idzie w parze ze sposobnością regulacji. Już niebawem na rynku zadebiutuje Platform:6 od marki Corsair. Zaprezentowane na obecnie trwającym wydarzeniu Gamescom (2023 r.) modularne biurko, stanie się wręcz idealną propozycją dla każdego, kto ceni sobie duże możliwości oraz porządek.

Jeszcze w tym roku (2023 r.) Corsair wprowadzi do sprzedaży całkowicie modularne biurko o nazwie Platform:6. Całość będzie dostępna na specjalne zamówienie, więc będziemy mogli ją skonfigurować tuż przed zakupem.

Być może pamiętamy, jak na początku 2022 roku Razer pokazał światu Project Sophia. To dość oryginalne rozwiązanie łączyło w sobie ogromny ekran wraz z głośnikami, a także możliwością instalacji dodatkowych modułów. Projekt był jednak prototypem, który usunął się w cień zaraz po prezentacji. Tym razem swoich sił w zbudowaniu platformy, którą każdy będzie mógł dostosować do siebie, jest firma Corsair. Modularne biurko Platform:6 otrzymało już swój przybliżony termin debiutu, a na ten moment znamy już niemalże wszystkie szczegóły. Cała konstrukcja opiera się na metalowych elementach połączonych z drewnianym blatem. Na wyposażeniu znalazły się specjalne szyny wraz z silnikami, które pozwolą na mechaniczną regulację wysokości.

A closer look a the new Platform:6 Desk#Gamescom2023 pic.twitter.com/PHhnSpU6ta — CORSAIR (@CORSAIR) August 23, 2023

Szerokość blatu mierzy około 1,82 m (sześć stóp), jednak jeśli ta powierzchnia okaże się dla nas zbyt mała, to będziemy mogli ją rozszerzyć o dwa dodatkowe boki (30 x 70 cm). U spodu umieszczono koszyk na przewody i listwy zasilające, który pozwoli utrzymać większy porządek. W pakiecie znajdziemy metalowe ramiona, dzięki którym powiesimy maksymalnie dwa monitory. Główną koncepcją jest modularność, więc bez problemu zamontujemy swoje elementy lub skorzystamy z dedykowanych, takich jak tablica perforowana Elgato Multi Frame oraz Multi-Mount i Flex Arm. Pierwsza pozycja dodawana będzie do wariantu Creator Edition. W dniu premiery dostępne do kupienia będą gotowe zestawy (blat dostępny w dwóch wersjach - drewno kauczukowe lub czarny laminat). Otrzymamy także internetowy konfigurator, który pozwoli na dostosowanie każdego elementu. Nie znamy natomiast nawet przybliżonej kwoty zakupu.

Źródło: Corsair