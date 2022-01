Razer Project Sophia to nietypowe, modułowe biurko dla graczy z wbudowanym ekranem o 77 calach. Istne szaleństwo

Producenci mają tendencję nazywania gamingowymi nawet dość klasycznych biurek. Wystarczy, że doda się do nich podświetlenie LED czy też uchwyt na słuchawki. Jednak pokazane podczas targów CES 2022 biurko Razer Project Sophia bezsprzecznie zasługuje na miano gamingowego. Jest to mianowicie urządzenie, które można by nazwać wręcz komputerowym centrum dowodzenia. Nie tylko tak ono wygląda, ale także nim jest. Ostatecznie Projekt Sophia to urządzenie, które prócz wbudowanego monitora i miejsca na klawiaturę i mysz, posiada także miejsce na kilkanaście, dowolnie zaprogramowanych przez użytkownika modułów.

Razer Project Sophia to nietypowe, modułowe biurko dla graczy z wbudowanym monitorem, miejscem na klawiaturę i dodatkowe moduły.

Zacznijmy od tego, że Razer Project Sophia to dopiero prototyp, stąd nie można jeszcze mówić ani o jego cenie, ani też o dacie dostępności. Wiadomo jednak, ze Razer zaplanował biurko jako urządzenie, które nada się zarówno dla gracza jak i twórców, streamerów czy po prostu osób pracujących z domu (wideokonferencje itp.). Wszystko to dzięki modułom, na które może składać się system monitorowania podzespołów, kontrolki dźwięku, ekran zarządzania multimediami, podgląd czatu, moduł wydajności sieci, cyfrowy planer czy bezprzewodowa ładowarka 15 W.

Trzeba także dodać, że Razer wspomina o dwóch wersjach wyświetlacza OLED (65 lub 77 cali), wbudowanych głośnikach, kamerce internetowej, statywie mikrofonowym oraz całej masie ledów. Jak można się domyślać, biurko docelowo byłoby zintegrowane z komputerem, zbudowanym w oparciu o topowe podzespoły AMD, Intela czy NVIDII. Nawet jeśli Razer Project Sophia ostatecznie nie wejdzie do sprzedaży, to trzeba przyznać, że pomysł jest iście innowacyjny i możemy spodziewać się, że w przyszłości inni producenci będą serwować konsumentom podobne rozwiązania.

Źródło: Razer