Mozos ED-PRO - biurko z elektryczną regulacją wysokości, które znacząco poprawi ergonomię naszej pracy

Firma Mozos znana jest najbardziej ze swojej oferty sprzętów audio, takich jak słuchawki, soundbary, czy też głośniki. Natomiast znajdziemy w niej też różnego rodzaju akcesoria oraz meble użytkowe. Tym razem marka wprowadziła do sprzedaży nowy model biurka, które ma możliwość elektrycznej regulacji wysokości. Aspekt ten jest szczególnie ważny, jeśli weźmiemy pod uwagę ergonomię pracy - tym bardziej że biurko umożliwia nam pracę w pozycji stojącej.

Dla wszystkich osób, które szukają biurka z regulowaną wysokością, firma Mozos wprowadziła do sprzedaży model ED-PRO. Wyróżnia się on konstrukcją wykonaną z aluminium oraz specjalnym systemem, który zabezpiecza mechanizm podnoszenia blatu przed uszkodzeniem.

Biurko idealnie sprawdzi się przy pracy na stojąco, albowiem jego regulacja wysokości sięga 118 cm. Bez problemu będziemy w stanie używać go także do standardowego siedzącego trybu pracy, ponieważ najniższy zakres wysokości wynosi 73 cm. Prędkość, z jaką blat o wymiarach 120 x 60 cm może być podnoszony, określono na 25 mm/s. Konstrukcja, która jest częściowo wykonana ze stali i aluminium posiada system zabezpieczeń, który nie pozwoli na regulację, kiedy napotka jakąś przeszkodę. Maksymalne obciążenie ustalone zostało na 70 kg.

Mozos ED-PRO Materiał stal, aluminium, tworzywo sztuczne Rozmiar blatu 120 x 60 cm Grubość blatu 18 mm Udźwig 70 kg Zakres wysokości 73 ~ 118 cm Segmenty kolumn Kolumna dwustopniowa Rozmiar kolumny 70 × 40, 75 x 45 mm Długość przewodu zasilającego 1,8 m Maks. prędkość 25 mm/s Typ kontrolera Panel sterowania z wyświetlaczem Stopień ochrony IP IP20 Waga 23,55 kg Cena 799 zł

Do regulacji wysokości użytkownik otrzymuje panel sterowania z wbudowanym wyświetlaczem, który jest w stanie zapamiętać trzy ustawienia wysokości i później w łatwy sposób przywrócić konfigurację jednym kliknięciem. Dzięki temu z biurka może korzystać więcej niż jedna osoba lub możemy stworzyć kilka ustawień, do których szybko wrócimy. Biurko spełnia normę IP20, więc nie powinno nas porazić prądem (ponieważ fizycznie nie można dotknąć palcem żadnych przewodów), natomiast nie jest odporne na działanie wody. Jego cenę ustalono na 799 zł i jest już dostępne do kupienia w oficjalnym sklepie internetowym producenta.

Źródło: Mozos