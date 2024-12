Unevn BASE - nietypowe biurko, które jest zarazem pełnoprawnym komputerem. Jest przy tym szalenie mobilne

W ostatnim czasie możemy zauważyć, że coraz więcej producentów wprowadza na rynek dość ciekawe rozwiązania - szczególnie kiedy spojrzymy na branżę gier wideo. Nie tak dawno na PurePC opisywany był projekt modularnego biurka od firmy Corsair (Project:6), a już dziś skupimy swoją uwagę na kolejnym, który jest równie oryginalny. Unevn BASE można nazwać przenośną konfiguracją komputera stacjonarnego, który w razie potrzeby zabierzemy ze sobą gdziekolwiek.

Unevn wprowadziło w życie swój pomysł, który kształtował się przez lata - BASE. Jest nim biurko będące jednocześnie komputerem, który w razie potrzeby możemy zabrać w dowolne miejsce.

Startup Unevn powstał w 2016 roku w Finlandii, a jednym z jego założycieli był mistrz świata w grze Dota 2 - Jesse Vainikka. Nietrudno się domyślić, że tworzone projekty musiały być związane z branżą e-sportową. Omawiany dziś BASE powstał z myślą o zawodowych graczach, którzy często nie mogą liczyć na ergonomiczne warunki... pracy. Konstrukcja składa się z na pozór zwykłego biurka, które może zostać złożone i łatwo przeniesione w inne miejsce. Jednak to, co je wyróżnia, to miejsce na wszystkie podzespoły komputerowe wraz z obrotowym ramieniem dla monitora. Pomysł jest całkiem interesujący i trzeba przyznać, że prezentuje się naprawdę dobrze. Z pewnością na uwagę zasługuje fakt, że możemy liczyć na idealnie czystą powierzchnię, bez żadnych plączących się przewodów.

Unevn BASE Wymiary rozłożonego biurka 114 x 68 x 54 - 82 cm Wymiary złożonego biurka 114 x 68 x 23 cm Dostępne złącza Przycisk zasilania, AUX, miejsce na dysk SSD

6 x USB 3.0

2 x USB 2.0

1 x USB typu C Monitor Do 27" (maksymalne wymiary to 62,5 x 36,5 x 6,6 cm) VESA 100x100, 75x75 Klawiatura Maksymalne wymiary - 44,5 x 17 x 4,5 cm (TKL) Myszka Maksymalne wymiary - 14 x 5,8 x 4,2 cm Zasilacz SFX lub SFX-L (do 13 cm) Płyta główna mATX lub mini-ITX Dopuszczalna wysokość chłodzenia procesora 6,9 cm Maksymalne wymiary chłodzenia 12 x 24 x 6 cm Kompatybilne GPU mini-ITX - 32,5 x 17 x 6,5 cm

mATX - 32,5 x 14 x 6,5 cm Waga bez komponentów Około 20 kg Cena podstawowej wersji pozbawionej podzespołów 5990 zł Ceny komponentów (doliczane do podstawowej kwoty) AMD Ryzen 7 7800X3D/NVIDIA GeForce RTX 4070 TI/32 GB/1 TB - 11500 zł

Monitor Dell Alienware AW2523HF (24,5"/360 Hz/FHD/Fast IPS) - 1900 zł

Monitor 27"/165 Hz/WQHD - 1400 zł

Dodatkowo pośrodku ulokowany jest pasek LED, a na pokładzie znajdziemy także miejsce dla powieszenia słuchawek lub innych akcesoriów. Górna pokrywa składa się z dwóch paneli, z których jeden ma zamontowany fragment ze szkła hartowanego. Pod spodem natomiast ujrzymy wnęki na wszystkie komponenty, takie jak klawiatura, myszka, płyta główna itd. Wszelkie wymiary oraz kompatybilność z określonymi podzespołami znajdziemy w zamieszczonej tabelce. Przechodząc na tę stronę, będziemy mogli dokonać wstępnej konfiguracji zestawu. Podstawowa wersja, która jest pozbawiona jakichkolwiek elementów wewnątrz, została wyceniona na 5990 zł. Nie jest to mała kwota, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że aby całość miała jakikolwiek sens, musimy jeszcze dokupić odpowiednie (pasujące) podzespoły. Jeśli zdecydujemy się to zrobić na stronie, wydatek szybko może przekroczyć 17 tys. zł. Na pocieszenie możemy liczyć na darmową przesyłkę (w każdy czwartek) do Polski.

