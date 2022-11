Thermaltake, producent sprzętu komputerowego, przygotował regulowane biurko dla... rowerzystów

Marka Thermaltake znana jest ze swoich wyjątkowych, designerskich obudów, z zasilaczy, chłodzeń, czy nawet z gamingowych mebli (fotele, biurka). Tym razem producent przygotował coś nieco innego - biurko, ale z zastosowaniem także dla sportowców. A dokładniej dla e-sportowców. A jeszcze dokładniej - dla e-cyklistów. Otóż biurko Cycledesk 100 wyposażono w autorską aplikację i szereg funkcji, które pozwolą wykorzystać je także do jazdy na rowerku stacjonarnym.

Thermaltake przygotował regulowane biurko, które ma być nie tylko gamingowe, ale także e-rowerowe. Czy jakkolwiek to nazwać...

Biurko Thermaltake Cycledesk 100 nie różni się specjalnie od innych gamingowych biurek. Nie zabrakło więc możliwości regulacji wysokości czy LEDowej, wodoodpornej podkładki pod mysz o wielkości całego blatu. Ze spokojem możemy więc korzystać z niego także w sposób klasyczny (siedząc przy nim i pracując czy grając). Jednak jego niewielkie wymiary (50 x 80 cm) oraz kółka (z blokadą) sprawiają, że konstrukcja ma szansę stać się wyjątkowo poręczną właśnie przy zastosowaniach e-kolarskich.

Jak już wspomnieliśmy, biurko jest regulowane w pionie (pojedynczy silnik), stąd blat może znajdować się na wysokości od 72 do 117 cm. Co ciekawe, w biurko wmontowano także sterownik WiFi, dlatego też wysokością oraz podświetleniem można sterować nie tylko za pomocą dedykowanego panelu na froncie, a także dzięki aplikacji mobilnej RGB DESK. Ceny za to szaleństwo jeszcze nie poznaliśmy, ale ja mam problem z nieco inną rzeczą... Czy coś takiego jak e-kolarstwo już w ogóle istnieje?

