Thermaltake Core P3 TG Pro - otwarta, przestronna obudowa przygotowana z myślą o kartach NVIDIA GeForce RTX 40xx

Thermaltake znane jest z niecodziennych, często futurystycznych (żeby nie napisać - odpustowych) obudów. Wystarczy wspomnieć o serii AH Txxx czy też Core Px. I właśnie przedstawiciel tej ostatniej serii pojawi się wkrótce na sklepowych półkach. Mowa dokładnie o modelu Core P3 TG Pro, który powstał m.in. z myślą o nowych kartach graficznych NVIDIA GeForce RTX 40xx. Całość cechuje się przede wszystkim otwartą konstrukcją oraz ścianką z 4-mm hartowanego szkła.

Thermaltake Core P3 TG Pro to obudowa, która powstała m.in. z myślą o nowych kartach graficznych NVIDIA GeForce RTX 40xx. Jest więc pojemna, a także wyposażona we wspornik do pionowego montażu GPU.

Obudowa Thermaltake Core P3 TG Pro to przede wszystkim otwarta, demontowalna oraz modułowa konstrukcja, która umożliwia zbudowanie platformy na własnych warunkach dzięki panelom modułowym, stojakom czy wspornikom (także pod GPU). Wewnątrz pomieści się do trzech dysków 3,5" bądź do pięciu nośników 2,5". Kartę graficzną można tu zamontować zarówno poziomo jak i pionowo, podobnie całą obudowę można przygotować tak, aby stała lub leżała na biurku. Można ją także oczywiście zawiesić na ścianie.

Na panelu I/O znajdziemy jedno USB 3.2 Gen 2 Typu-C, dwa USB 3.0 oraz 2x złącze jack HD audio, zaś wewnątrz zamontujemy płyty główne o wymiarach do 30 x 27 cm oraz chłodzenie CPU o wysokości do 180 mm. W obudowie zmieści się łącznie 6 wentylatorów 120 lub 140 mm bądź dwa radiatory 240 lub 360 mm (na boku i na froncie). Konstrukcja dostępna będzie w białej oraz czarnej wersji kolorystycznej, a jej dokładne wymiary to 50 x 53 x 27 cm. Cena obudowy nie została jeszcze niestety podana.

