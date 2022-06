Thermaltake Divider 170 TG ARGB Micro - obudowa mini tower o ciekawym, nieprzekombinowanym designie

Thermaltake znane jest z niecodziennych, często futurystycznych (żeby nie napisać - odpustowych) obudów. Wystarczy wspomnieć o serii AH Txxx czy też Core Px. Tym razem zaprezentowano nieco spokojniejszy, ale i tak mniej klasyczny stylistycznie model typu mini tower. Mowa o Divider 170 TG ARGB Micro, który dostępny jest zarówno w białej jak i czarnej wersji kolorystycznej. Póki co tylko w internetowym producenta, ale niebawem powinien pojawić się także poza nim.

Obudowa Thermaltake Divider 170 TG ARGB Micro dostępna jest zarówno w białej jak i czarnej wersji kolorystycznej. Ta nieźle wyglądająca konstrukcja ma też większego brata - debiutujący kilka dni temu model Divider 370 TG ARGB.

Thermaltake Divider 170 TG ARGB Micro pomieści płyty w formacie Mini ITX oraz Micro ATX i jest tak naprawdę mniejszą wersją modelu Divider 370 TG ARGB. Kolejne ściany konstrukcji wykonano zarówno z hartowanego szkła (3 mm grubości) jak i z metalu. Nie zabrakło jednak siatkowanego frontu jak i częściowo siatkowanego lewego boku. To właśnie te dwie ścianki - front i lewy bok - zaprojektowano w fikuśny, ale wciąż dość stonowany sposób. Siatkę pod postacią magnetycznego filtra kurzu znajdziemy także na topie obudowy oraz pod spodem (tu już wsuwana). Jak widać, powinno być więc całkiem przewiewnie, a jeśli już jesteśmy przy przewiewności, to sprawdźmy jakie rozwiązania chłodzące zmieścimy w tej konstrukcji.

Thermaltake Divider 170 TG ARGB Micro Thermaltake Divider 370 TG ARGB Wymiary 426 x 210 x 408 mm 491 x 220.3 x 469 mm Waga 5.26 kg 7.44 kg Obsługiwane płyty Mini ITX, Micro ATX do E-ATX Chłodzenie CPU do 160 mm wysokości do 170 mm wysokości Długość GPU do 350 mm do 400 mm Długość zasilacza do 200 mm do 230 mm Porty I/O USB 3.0 x2, USB 2.0 x1, HD Audio x1 USB 3.0 x2, HD Audio x1 Zatoki 2,5 cala 2 Zatoki 3,5 cala 2 Zatoki 5,25 cala brak Wentylatory 2x 120 mm ARGB na froncie 3x 120 mm ARGB na froncie Cena 80 dol. (ok. 360 zł) 120 dol. (ok. 540 zł)

Fabrycznie obudowa Thermaltake Divider 170 TG ARGB Micro otrzymała dwa wentylatory 120-mm ARGB na froncie. Można tu jednak dorzucić jeszcze trzeci w takim samym rozmiarze. Kolejne konstrukcje 120-mm zmieszczą się dodatkowo na topie (w liczbie dwóch) oraz na tyle (jeden). Jeśli zapragniemy zaś zainstalować w obudowie konstrukcje 140-mm, to zmieszczą się one na topie (dwie) oraz na froncie (dwie). W przypadku radiatorów AiO, to na topie i froncie upchniemy rozwiązania 240-mm bądź alternatywnie pojedynczy radiator 280-mm, choć wtedy już wyłącznie na froncie. Wracając do preinstalowanych "śmigieł", oferują one prędkość do 1500 obrotów na minutę, generując przy tym hałas na poziomie 27.2 dBA.

Źródło: Thermaltake