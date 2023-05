Corsair iCue Link - zaprezentowano rozwiązanie, które może być odpowiedzią na problem nadmiaru kabli w obudowie

Każdy, kto składał kiedyś samodzielnie komputer, zna problem nadmiaru kabli, które trzeba wewnątrz ułożyć. Choć przy odrobinie wysiłku możliwa jest ich sensowna aranżacja, to nie rozwiązuje to kwestii całkowicie. Corsair podczas Computex 2023 zaprezentował iCue Link, który ma być odpowiedzią na ten problem. Propozycja amerykańskiej firmy, choć nie jest idealna, to powinna nieco ułatwić odpowiednie zarządzanie okablowaniem.

Corsair iCue Link to rozwiązanie pozwalające zredukować okablowanie chłodzenia komputera do jednego przewodu. Wśród urządzeń tego typu znajdą się wentylatory do obudowy, rozwiązania typu AIO, a także bloki dla procesorów i kart graficznych.

Docelowo cały system chłodzenia komputera ma działać za pośrednictwem jednego kabla. Służył będzie temu specjalny hub, z którym połączone będą poszczególne wentylatory. Każdy z nich posiada mikrokontroler pozwalający na dwukierunkową komunikację z hubem i dostarczający zasilanie. Wentylatory iCue Link mają także własne czujniki temperatury i podświetlenie RGB. Można też oddzielnie skonfigurować ich profil pracy w celu minimalizacji wydzielanego hałasu. Co ciekawe, poszczególne elementy chłodzenia nie muszą być indywidualnie podłączone do hubu. Można je połączyć ze sobą i dopiero całą grupę podpiąć do modułu zbiorczego. W ten sposób możliwe jest podłączenie wentylatora od obudowy do rozwiązania typu AIO, a następnie AIO do hubu systemowego.

Oferta firmy Corsair będzie stopniowo rozbudowywana. Pierwsze urządzenia iCue Link mają zadebiutować już w czerwcu. Wśród nich znajdą się wentylatory z podświetleniem RGB QX120 i QX140. W przyszłości na rynek trafią też coolery AIO, a także bloki chłodzenia dla procesorów i kart graficznych. Ich premiera planowana jest na trzeci kwartał bieżącego roku, ale amerykańska firma zapowiada, że na tym nie poprzestanie. Corsair iCue Link to ciekawe rozwiązanie, które częściowo rozwiązuje problemy z aranżacją okablowania. Wiąże się jednak z dodatkowymi kosztami i w praktyce zamyka użytkownika w ekosystemie firmy. Na pytanie, czy skorzystanie z tego rozwiązania jest opłacalne, każdy musi odpowiedzieć sobie samodzielnie.

