Corsair 2000D - nowa seria obudów Mini-ITX o formacie SFF. Zaoferuje sporo opcji chłodzenia oraz przewiewną siatkę

Przedsiębiorstwo Corsair Components wprowadziło właśnie do sprzedaży nową serię obudów komputerowych. Zarówno 2000D Airflow, jak i 2000D RGB Airflow to konstrukcje mini-ITX, które mimo swoich dość niewielkich rozmiarów są w stanie pomieścić w sobie kartę graficzną o długości 365 mm oraz zajmującej maksymalnie trzy sloty. Obudowy projektowano z myślą o dobrym systemie chłodzenia. Spotkamy się tu także ze zdejmowanymi panelami z siatki metalowej.

Corsair zaprezentował nową serię obudów komputerowych w rozmiarze mini-ITX - 2000D Airflow, a także 2000D RGB Airflow. Obie stawiają na wydajność pod względem chłodzenia komponentów, a także oferują sporo miejsca na dodatkowe dyski SSD czy kartę graficzną.

Seria 2000D podzielona jest obecnie na dwa wspomniane we wstępie modele. Różnica pomiędzy nimi występuje jedynie w zastosowanych fabrycznie podświetlanych trzech wentylatorach Corsair AF120 RGB SLIM (także dostępne w sprzedaży) w wersji 2000D RGB Airflow. Pomimo kompaktowych wymiarów (200 x 260 x 458 mm) obudowy są w stanie pomieścić osiem wentylatorów o wielkości 120 mm lub dwa 140 mm. Znajdzie się w nich miejsce także na trzy 2,5-calowe dyski SSD. Konstrukcja wyróżnia się dość na tle innych, możemy bowiem zdjąć stalowe panele ze wszystkich czterech stron, jak również z góry. Jako że Corsair postawił na wydajny system chłodzenia, obudowy są w stanie pomieścić sporą ilość różnych układów chłodzenia AIO (360 mm z boku lub 240 mm z tyłu), choć w dużej mierze będzie to zależne od tego, czy nasza karta graficzna zajmuje więcej niż jeden slot.

W dolnej części na przodzie każdego modelu znajdziemy przycisk zasilania oraz możliwość podłączenia (dzięki panelowi I/O) złącza USB 3.2 Gen 2 typu C, dwóch USB 3.0 typu A oraz zintegrowanego gniazdo audio i mikrofonowego - Jack 3,5 mm. Dostępny jest także przycisk reset. Dodatkowo dzięki dostępnemu oprogramowaniu będziemy mogli skonfigurować podświetlenie każdego wentylatora z osobna. Jeśli chodzi o zasilacze, to zmieszczą się tu te w rozmiarach SFX oraz SFX-L (do 130 mm długości). Obudowy dostępne są w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej. Modele bez fabrycznie zamontowanych wentylatorów wyceniono na 569 zł, z kolei te, które są ich pozbawione, kosztują 769 zł. Na stronie producenta jest chwilowy brak produktów, jednak powinno się to szybko zmienić.

Źródło: Corsair