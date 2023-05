Chieftec SCORPION 3, SCORPION 4 oraz STALLION II i STALLION III - producent zapowiada odświeżenie modeli obudów PC

Chieftec zapowiada wprowadzenie na rynek nowych ulepszonych wersji popularnych obudów spod szyldu Scorpion i Stallion. Wszystkie odświeżone modele zostały oznaczone literami „UC" w kodzie producenta. Znane już obudowy zostały nieco przeprojektowane, aby zapewnić jeszcze lepszą funkcjonalność i szybszy transfer danych przez USB zlokalizowane na przednim panelu I/O. Nowości powinny pojawić się na półkach sklepowych dosłownie za chwilę.

Chieftec zapowiedział wprowadzenie na rynek nowych odświeżonych obudów: SCORPION 3 (GL-03B-UC-OP), SCORPION 4 (GL-04B-UC-OP) i STALLION II (GP-02B-UC-OP) w czerwcu oraz model STALLION III (GP-03B-UC-OP) w lipcu tego roku. Każda z obudów dostanie porty USB typu C na przednim panelu I/O w wersji USB 3.2 Gen2x2 (20 Gb/s). Oznacza to, że użytkownicy stracą dostępność jednego portu USB 2.0. Ostatecznie do dyspozycji użytkowników ma trafić: USB 3.2 Gen2x2 typu C, dwa USB 3.1 gen 1 oraz jedno USB 2.0.

Niestety, ale specyfikacje i grafiki producenta nie ukazują nam innych zmian. Producent ograniczył się jedynie do zmian w obrębie panelu I/O. Chieftec też nie podzielił się z nami konkretną datą premiery, ani cenami za odświeżone warianty produktów. Wiemy jednak, że okres drugiego i trzeciego kwartału tego roku będzie okresem przechodnim między starą a nową generacją obudów. Zatem jeżeli poszukujecie obudowy, warto zaczaić się na wyprzedaże.

