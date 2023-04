Thermaltake CTE C750 - przewiewna obudowa Full Tower o niespotykanym ułożeniu podzespołów pod kątem 90 stopni

Większość z geeków komputerowych wie o tym, że kartę graficzną można zamontować w sposób wertykalny i podpiąć riserem do płyty głównej. Thermaltake postanowił zrobić coś podobnego i po prostu obróciła montaż płyty głównej o 90 stopni. Jak się okazało, niespotykane ułożenie karty graficznej spowodowało znaczne poprawienie osiągów chłodzenia. Zerknijmy zatem co jeszcze niezwykłego ma do zaoferowania nowa obudowa CTE C750.

Thermaltake CTE C750 to niecodzienna obudowa z obróconym ułożeniem płyty głównej. Obudowa ma do zaoferowania mnogość możliwości montażowych i potrafi zmieścić nawet 14 wentylatorów 140 mm.

Thermaltake CTE C750 to obudowa, która przemyślana została w taki sposób, aby zapewnić maksymalny możliwy przepływ powietrz w jej wnętrzu. Na przodzie produktu znajdziemy szkło hartowane w formie niezbyt szerokiego prostokąta. Tafle założono w taki sposób, aby po obu jej stronach znalazły się luki, które umożliwiają swobodny dostęp wentylatorom do powietrza. Pod pierwszą frontową warstwą znajduje się dość szeroka luka powietrzna, a zaraz za nią metalowa kratownica wraz z wentylatorami. Boczny panel również został uzbrojony w szybę, a po stronie technicznej znajdziemy prostą blachę z kratownicami. Wymiary tej obudowy to 327 mm szerokości, 599,2 mm głębokości oraz 565,2 mm wysokości, a całość waży zawrotne 16,7 kg. Produkt jest dostępny w białym i czarnym wariantancie kolorystycznym.

Producent nie zapewnia wentylatorów wraz z obudową. Natomiast daje nam mnogość możliwości w zakresie doboru własnego chłodzenia. Na froncie obudowy możemy zainstalować trzy wentylatory 120 mm lub 140 mm, albo dwie jednostki 200 mm. Nadto zmieści się tutaj chłodnica od 120 mm aż do 420 mm. Na dole, tyle oraz wewnętrznej ściance obudowy schemat montażowy chłodzenia wygląd identycznie. Dodatkowo istnieje możliwość założenia dwóch 140 mm "wiatraków" na górę produktu lub chłodnicy do 240 mm. Przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych miejsc możemy posiadać wewnątrz PC aż 14 wentylatorów 140 mm, zakładając, że nie będziemy korzystali z opcji konfiguracji push/pull. Gdyż wtedy spokojnie można byłoby dobić do liczby 20 sztuk. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w pełni wyposażony produkt potrafi schłodzić kartę graficzną ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 Strix Gaming OC podczas pełnego obciążenia do nieco powyżej 50 stopni w najciepleszych miejscach.

Jak przystało na konstrukcję Full Tower, model ten obsługuje takie formaty płyt głównych jak: E-ATX, ATX, Micro ATX oraz Mini ATX. Włożymy do niej również karty graficzne do 420 mm jeżeli nie będziemy mieli zainstalowanego radiatora na spodzie obudowy. Jeżeli jednak takowy się tam znajduje, będziemy mogli wykorzystać przestrzeń tylko do 370 mm. Maksymalna wysokość chłodzeń powietrznych to 190 mm. Ostateczna dopuszczalna długość zasilaczy PSU to 220 mm. Produkt można zaopatrzyć nawet w 12 sztuk dysków HDD/SSD 2,5 cala lub 7 sztuk dysków HDD 3,5 cala. Umieszczony na górze panel I/O składa się z cztery portów USB 3.0, jednego złącza USB 3.2 gen 2 typu C oraz portów HD Audio. Warto zauważyć, że złącza wideo od karty graficznej są umieszczone również w tej orientacji i znajdują się nieco dalej. Na chwilę obecną nie znamy jeszcze daty pełnej dostępności produktu, ani jego ceny na rynku europejskim.

Źródło: Thermaltake