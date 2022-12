ASUS ROG GeForce RTX 4090 Strix Gaming OC - Test najszybszej, najdłuższej i najdroższej karty graficznej

Powiadają, że rozmiar nie ma znaczenia, jednak powyższa zasada chyba nie dotyczy systemów chłodzenia kart graficznych. Z pewnością projektanci ASUS ROG GeForce RTX 4090 Strix Gaming o takowej nigdy nie słyszeli, ponieważ kiedy wyjąłem urządzenie z pudełka lekko zdębiałem. Model NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition był słusznych rozmiarów, spokojnie zasługując na miano kaloryfera, ale recenzowany sprzęt okazuje się jeszcze większy. Obudowa mierząca prawie 36 centymetrów to prawdziwy rekordzista wszechczasów, pomijając wynalazki klasy monstrualnego chudzielca 3Dfx Voodoo5 6000. Sprawdźmy zatem czy ASUS ROG GeForce RTX 4090 Strix Gaming faktycznie działa równie dobrze jak wygląda...

Autor: Sebastian Oktaba

Rodzina kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 bazuje na architekturze Ada Lovelace, która przeszła szereg usprawnień względem Ampere napędzającego serię GeForce RTX 3000. Przede wszystkim dołożono znacznie więcej pamięci Cache L2, przebudowano bloki GPC, wprowadzono jednostki Tensor 4. generacji oraz jednostki RT 3. generacji. Celem nadrzędnym producenta było zmaksymalizowanie wydajności śledzenia promieni i usprawnienie techniki DLSS. Właśnie tutaj dokonano najpoważniejszych modyfikacji, bowiem DLSS 3 będzie nie tylko upscalować obraz, ale również zwielokrotniać ilość klatek animacji niwelując jednocześnie bottleneck za strony procesora. DLSS 3 działa jednak wyłącznie na układach Ada Lovelace, ponieważ wymaga nowych jednostek obliczeniowych zintegrowanych w Tensorach 4. generacji. Zastosowano również 5 nm litografię TSMC pozwalającą upchnąć 2,5x więcej tranzystorów na zbliżonej powierzchni, a dodatkowo uzyskać wysokie taktowania. Względem poprzednika można oczekiwać około 60-70% wzrostu wydajności w rasteryzacji, nawet 100% w śledzeniu promieni oraz 100-400% w DLSS.

ASUS ROG GeForce RTX 4090 Strix Gaming to monstrualna karta graficzna, która mierzy 36 centymetrów, ale oferuje w zamian topową wydajność i nieprzyzwoicie wysoką kulturę pracy systemu chłodzenia.

ASUS ROG Strix Gaming to najpotężniejsze oraz jednocześnie najdroższe konstrukcje w ofercie producenta, mające zapewniać bezkompromisową wydajność i ponadprzeciętną kulturę pracy. Przeważnie spełniają powyższe założenia, uchodząc za najlepsze modele w swojej kategorii. Generacja GeForce RTX 4000 pod względem rozmiarów jest generalnie mocno napompowana, wszyscy producenci przygotowali gigantyczne systemy chłodzenia, zatem co wymyślił ASUS? Wstawił jeszcze większy cooler integrujący wiele drobnych optymalizacji, mających uczynić ASUS ROG GeForce RTX 4090 Strix Gaming najlepszym niereferentem. Warto bowiem pamiętać, że taktowanie rdzenia i finalna wydajność praktycznie wszystkich modeli GeForce RTX 4090 okazuje się zbliżona, dlatego rywalizacja przeszła na trudniejszy front kultury działania. Temperatury to zresztą istotny czynnik w procesie kształtowania się taktowania rdzenia, a najlepiej byłoby połączyć wysoką wydajność z możliwie najcichszym działaniem. Brzmi trochę utopijnie, zwłaszcza w kontekście najmocniejszego układu graficznego dostępnego na sklepowych pólkach, jednak ASUS ROG GeForce RTX 4090 Strix Gaming ma ambicje dokonać teoretycznie niemożliwego.

RTX 4090 RTX 4080 RX 7900 XTX RX 7900 XT Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace RDNA 3.0 RDNA 3.0 Układ graficzny AD102 AD103 NAV 31 XTX NAVI 31 XT Litografia 5 nm 5 nm 5 nm 5 nm Rozmiar rdzenia 608 mm² 379 mm² 533 mm² 495 mm² Tranzystory 76 mld 46 mld 58 mld 58 mld Jednostki SP 16384 9728 6144 5376 Jednostki TMU 512 304 384 336 Jednostki ROP 192 112 192 192 Jednostki RT 128 76 96 84 Jednostki AI 512 304 192 168 Taktowanie bazowe 2235 MHz 2205 MHz 2269 MHz 2025 MHz Taktowanie boost 2520 MHz 2505 MHz 2499 MHz 2394 MHz Taktowanie pamięci 21200 MHz 22400 MHz 20000 MHz 20000 MHz Ilość pamięci 24 GB 16 GB 24 GB 20 GB Typ pamięci GDDR6X GDDR6X GDDR6 GDDR6 Szyna pamięci 384-bit 256-bit 384-bit 320-bit Przepustowość 1020 GB/s 717 GB/s 960 GB/s 800 GB/s Interfejs PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP 450 W 320 W 355 W 315 W Cena startowa 1599 USD 1199 USD 999 USD 899 USD

Deklarowane taktowanie GPU Boost w wykonaniu ASUS ROG GeForce RTX 4090 Strix Gaming OC wynosi 2610 MHz, jednak w rzeczywistości pod maksymalnym obciążeniem częstotliwość wynosiła minimum 2775 MHz. Pamięci pracują ze standardowym zegarem 21000 MHz i absolutnie żaden producent nie podniósł fabrycznego ustawienia nawet o megaherc. Summa summarum, ASUS ROG GeForce RTX 4090 Strix Gaming OC będzie po wyjęciu bezpośrednio z pudełka jednym z najszybszych modeli autorskich. Trudno również pominąć kwestię gabarytów, ponieważ całość mierzy prawie 36 centymetrów, dlatego przed zakupem lepiej mieć stuprocentową pewność, że flagowiec wejdzie do naszej obudowy. Sprzęt bezdyskusyjnie robi wrażenie nawet w porównaniu do klasowej konkurencji. Karta posiada DUAL BIOS - Quiet i Performance - obydwa zostaną sprawdzone pod kątem temperatur oraz głośności, natomiast testy wydajności wykonałem na mocniejszym profilu. Różnice w taktowaniach są jednak symboliczne, zamykając w maksymalnie 30 MHz jeżeli preferujemy granie w ustawieniach 4K Ultra (jakżeby inaczej). Sprawdźmy faktyczne możliwości tego monstrum...