Corsair iCUE LINK TITAN RX RGB - premiera topowego chłodzenia cieczą AiO, które otrzymało możliwość wymiany kopułki pompy

Corsair niedawno odświeżył swoje serie wentylatorów, wprowadzając nowe propozycje skierowane do entuzjastów PC. Tuż po nich na rynku pojawiło się udoskonalone chłodzenie cieczą typu All-in-One. Model iCUE LINK TITAN RX RGB ma być najwydajniejszym coolerem procesorów w ofercie amerykańskiej firmy, pomimo zastosowania standardowej, choć względnie cienkiej chłodnicy. Nowość ta oferuje również możliwość wymiany topu pompy.

Corsair iCUE LINK TITAN RX RGB to nowe chłodzenie cieczą typu AiO, które ma być najwydajniejszą propozycją w ofercie producenta. Nowość zaoferuje ulepszony projekt pompy i możliwość wymiany jej topu.

Corsair iCUE LINK TITAN RX RGB to seria chłodzeń cieczą typu AiO, obejmująca modele o długościach 240 mm, 280 mm i 360 mm. Grubość aluminiowej chłodnicy to standardowe na rynku 27 mm, a długość rurek to 450 mm. Producent ulepszył projekt pompy, stosując trójfazowy silnik FlowDrive, który zapewnia większy przepływ cieczy, jednocześnie poprawiając kulturę pracy. Zoptymalizowano również projekt miedzianej podstawy chłodzenia. W obudowie pompy zatopiono 20 indywidualnych diod RGB. Top pompy można wymieniać, korzystając z modułów CapSwap, sprzedawanych osobno. Moduły te umożliwiają nie tylko zmianę wyglądu, ale także funkcjonalności, gdyż dostępna jest nakładka ze wbudowanym 70 mm wentylatorem. Ma on za zadanie chłodzić sekcje zasilania VRM, nośniki SSD M.2 i pamięci RAM na płycie głównej, co według producenta może zmniejszyć ich temperaturę nawet o 25 stopni.

Na chłodnicach zastosowano wentylatory o grubości 25 mm z serii RX RGB, które, podobnie jak blokopompa, są kompatybilne z systemem podświetlenia iCUE LINK. Wentylatory mogą pracować w zakresie od 300 RPM do 2100 RPM, oferując przepływ powietrza od 10,4 CFM do 73,5 CFM oraz ciśnienie statyczne na poziomie od 0,12 mmH2O do 4,33 mmH2O. Chłodzenia z serii iCUE LINK TITAN RX RGB są kompatybilne z procesorami korzystającymi z podstawek m.in. AMD AM4 i AM5 oraz Intel LGA 1700 i LGA 1851. Nowe modele są dostępne w Polsce w czarnej i białej kolorystyce i zostały wycenione na:

Źródło: Corsair