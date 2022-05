Corsair H1xxi RGB ELITE oraz Corsair AF ELITE – nowe chłodzenia procesorów AiO oraz wentylatory bez RGB

Corsair zaprezentował nową linię układów chłodzenia AiO procesora RGB ELITE – H100i RGB ELITE, H115i RGB ELITE oraz H150i RGB ELITE. Premierowa seria chłodzeń cieczą typu All-in-One od Corsaira cechuje się kompatybilnością z najnowszymi gniazdami procesorów Intel i AMD, w tym LGA 1700 oraz AM5. Wraz z chłodzeniami RGB ELITE na rynku pojawiły się również nowe wentylatory przygotowane w technologii AirGuide z olejowymi łożyskami dynamicznymi – Corsair AF ELITE w wersjach 120 i 140 mm, w kolorze białym lub czarnym. Ceny, dostępność, a przede wszystkim specyfikację nowych chłodzeń znajdziecie już poniżej.

Corsair zaprezentował nową linię układów chłodzenia procesora RGB ELITE – H100i RGB ELITE, H115i RGB ELITE oraz H150i RGB ELITE. W sklepie producenta pojawiły się też wentylatory AF120 i AF140 ELITE.

Chłodzenia Corsair H100i RGB ELITE, H115i RGB ELITE i H150i RGB ELITE łączą w sobie schludny wygląd, bardzo prosty sposób montażu oraz łatwą obsługę. Wentylatory PWM AF ELITE mają dostarczać mocnego przepływu powietrza przy minimalnym poziomie hałasu, a to za sprawą technologii AirGuide oraz olejowych łożysk dynamicznych. Nowy układ chłodzenia cieczą rozprasza ciepło za pomocą radiatorów o długości 240 mm, 280 mm lub 360 mm, a głowica pompki emituje podświetlenie z 16 indywidualnie adresowanych diod LED RGB.

Wspomniane wentylatory PWM AF ELITE, weszły do sprzedaży również w osobnych, pojedynczych opakowaniach w wersjach 120 i 140 mm. W pierwszym przypadku wentylatory mogą działać z szybkością do 1850 RPM, zaś w drugim - do 1600 RPM. Ponadto, obsługa trybu Zero RPM umożliwia pełne zatrzymanie pracy AF ELITE przy niskiej temperaturze systemu, co pozwala w pełni wyeliminować szum łopatek wentylatorów. Układy RGB ELITE i wentylatory AF ELITE są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym producenta. W polskich sklepach nowości pojawią się na przełomie maja i czerwca (wentylatory) oraz w lipcu (chłodzenie AiO).

Corsair AF120 ELITE Corsair AF140 ELITE Wymiary 120 x 25 mm 140 x 25 mm Waga 190 g 223 g Zakres pracy 400 – 1850 RPM ±10% 400 – 1600 RPM ±10% Maksymalna głośność 31,5 dB(A) 31 dB(A) Maksymalny ciśnienie statyczne 0,09 - 19,3 mm-H2O 0,1 - 1,73 mm-H2O Przepływ powietrza 10,9 - 59,1 CFM 15,3 - 84,5 CFM Typ łożyska dynamiczne, olejowe Wersje kolorystyczne czarna, biała Cena 23,90 euro 25,90 euro

Corsair AF120 ELITE

Corsair AF140 ELITE

Corsair H100i RGB ELITE Corsair H115i RGB ELITE Corsair H150i RGB ELITE Wymiary radiatora 277 x 120 x 27 mm 322 x 137 x 27 mm 397 x 120 x 27 mm Wentylatory 2x AF120 ELITE 2x AF140 ELITE 3x AF120 ELITE Materiał podstawy miedziana Materiał radiatora aluminium Długość rurek 400 mm 450 mm Głośność chłodzenia 19 - 35,8 dBA Zgodność z procesorami AMD AM5, AM4, sTR4, sTRX4 Zgodność z procesorami Intel LGA 1700, 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2066 Cena 155,90 euro 173,90 euro 197,90 euro

Corsair H100i RGB ELITE

Corsair H115i RGB ELITE

Corsair H150i RGB ELITE

Źródło: Corsair