Corsair HS65 Surround – lekkie słuchawki dla graczy, które dopasują brzmienie do naszych preferencji

Marka Corsair zaprezentowała właśnie nowy model z oferty zestawów słuchawkowych dla graczy. Mowa o konstrukcji HS65 Surround. Producent reklamuje słuchawki jako lekkie (282 g), solidne (dzięki zastosowaniu aluminium), a także jako komfortowe (miękka pianka zapamiętująca kształt ucha oraz pady powleczone częściowo "oddychającą" mikrofibrą). Gwoli ścisłości mamy tu do czynienia z modelem przewodowym, pozbawionym wszelkiego podświetlenia i łączącym się z urządzeniami wyjściowymi zarówno poprzez złącze 3,5 mm audio jack, jak i poprzez USB (przejściówka w zestawie). To właśnie ów adapter pozwoli nam na zabawę ustawieniami dźwięku przestrzennego Dolby Audio 7.1 czy też ustawieniami rozwiązania SoundID, o którym więcej już za moment.

Corsair HS65 Surround to lekkie słuchawki dla graczy z Dolby Atmos 7.1 oraz funkcją SoundID, która dostosuje brzmienie do naszych preferencji.

Technologia Sonarworks SoundID tworzy indywidualny profil brzmienia na podstawie oceny osobistych preferencji użytkownika z wykorzystaniem próbek dźwiękowych (wszystko to poprzez oprogramowanie Corsair ICUE). Czy jest to opcja przydatna, czy raczej zbędny bajer, który ze spokojem dałoby się zastąpić klasycznym equalizerem – okaże się oczywiście podczas testów, które na PurePC już niebawem, a tymczasem możemy napisać jeszcze co nieco o specyfikacji. Słuchawki Corsair HS65 Surround wyposażono mianowicie w 50-mm przetworniki działające w zakresie częstotliwości 20 Hz - 20 kHz, o impedancji na poziomie 32 omów.

Z kolei mikrofon to jednostka odczepiana, jednokierunkowa, wzbogacona technologią redukowania szumów oraz certyfikowana przez Discord. Sterowanie słuchawkami odbywa się poprzez pokrętło regulacji głośności na nauszniku, a wspomniany już mikrofon wycisza się po podniesieniu go ku górze. Słuchawki występują w czarnej oraz białej wersji kolorystycznej, wyceniono je na 389 złotych i wyglądają na całkiem przemyślany, nieprzekombinowany zestaw, który dzięki przejściówce zadziała z pecetami, konsolami oraz smartfonami.

Źródło: Corsair