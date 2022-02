Corsair K70 RGB PRO – klawiatura z przełącznikami Cherry MX Red i klawiszami PBT Double Shot w iście niekorsarzowej cenie

Z dużym prawdopodobieństwem kojarzycie model klawiatury Corsair K70. W tej serii pojawiły się bowiem już całkiem sporo odmian jak Corsair K70 RGB MK.2 z przełącznikami Cherry MX Low Profile czy Corsair K70 RGB w wersji TKL. Dziś przyszła pora na premierę modelu z dopiskiem PRO. Niebawem, na łamach PurePC pojawi się rozbudowany test urządzenia, a póki co sprawdźmy, co też obiecuje nam sam producent. A obiecuje m.in. aluminiową konstrukcję, zaawansowane podświetlenie RGB oraz jedne z najlepszych w Polsce przełączników, a więc switche mechaniczne Cherry MX Red oraz Brown. Sprzęt pojawi się w regularnej sprzedaży na początku marca w cenie 820 zł (a więc zaskakująco niskiej jak na Corsaira). Już teraz klawiaturę można jednak kupić w oficjalnym sklepie producenta.

Debiutująca dziś klawiatura Corsair K70 RGB PRO zaproponuje graczom mechaniczne przełączniki Cherry MX, keycapy PBT Double Shot oraz sprytny przycisk, nazwany "turniejowym".

Obok mechanicznych przełączników Cherry MX (czerwone bądź brązowe do wyboru), klawiatura Corsair K70 RGB PRO oferuje także wytrzymałe keycapy wykonane z PBT formowanego w dwóch cyklach (Double Shot Injection). Specyfikację uzupełnia korpus ze szczotkowanego aluminium, edytowalne pokrętło regulacji (również aluminiowe) czy dedykowane klawisze multimedialne. Co ważne (zwłaszcza w przypadku klawiatur mechanicznych niebędących niskoprofilowymi), do zestawu dołączono przyjemną w dotyku, magnetyczną podpórkę pod nadgarstki.

Co ciekawe, model Corsair K70 RGB PRO oferuje też specjalny przełącznik tzw. turniejowy (zdjęcie poniżej), który włącza nierozpraszające uwagi podświetlenie statyczne oraz wyłącza możliwość przypadkowego aktywowania makr (w pisaniu których pomoże desktopowe oprogramowanie iCUE). Klawiatura łączy się z komputerem wyłącznie przewodowo, przy użyciu odłączanego przewodu USB-C w materiałowym oplocie. Producent obiecuje, że klawiatura przetwarza i przesyła wszystkie polecenia z szybkością – 8,000 Hz.

Źródło: Corsair