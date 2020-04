Coolery przeznaczone na LGA 115x będą kompatybilne z LGA 1200

Zbliżająca się premiera procesorów Intel Core 10. generacji wymusi na entuzjastach przesiadkę na nową platformę. Niestety, pomimo niewielkich różnic w układach Niebieskich konieczne będzie wyposażenie się w płytę główną z chipsetem Z490 i podstawkę LGA 1200. Łyżką miodu w całej beczce dziegciu jest jednak w tym przypadku fakt, że nowe gniazdo fizycznie jest bardzo podobne do socketów z serii LGA 115x, co oznacza, że większość nabytych lub obecnych w sprzedaży coolerów powinno pasować do nowych płyt głównych. Specjalne oświadczenie w tej sprawie wydała właśnie firma Noctua, która słynie z porządnych schładzaczy do procesorów, jak również dobrego podejścia do klientów.

Wszystkie coolery z logo Noctua przeznaczone na LGA 115x powinny pasować do nowych płyt. Jeśli jednak tak nie jest, konieczne może być zamówienie dodatkowego zestawu do montażu.

Generalnie montaż na gnieździe LGA 1200 jest identyczny, jak w przypadku LGA 115x. Logiczne jest zatem to, że osoby chętne do upgrade'u na Comet Lake-S nie muszą zaopatrywać się w nowe chłodzenie. Wszystkie coolery z logo Noctua przeznaczone na intelowską podstawkę powinny pasować do nowych płyt, ale i tak warto zapoznać się z poniższą tabelką - możliwe, że konieczne będzie skorzystanie z dodatkowego zestawu umożliwiającego montaż. Jego nabycie nie powinno nic kosztować, jednak w przypadku posiadania niektórych chłodzeń producent wyśle go dopiero po zapłaceniu 9 euro plus koszty przesyłki.

Modele chłodzenia od firmy Noctua Kompatybilne z LGA 1200 po wyjęciu z pudełka NH-C12P SE14, NH-C14, NH-C14S, NH-D15, NH-D15 chromax.black, NH-D15S, NH-D14, NH-L12, NH-L12S, NH-L9i, NH-L9i chromax-black, NH-L9x65, NH-U14S, NH-U12A, NH-U12S, NH-U12S chromax.black, NH-U12P SE2, NH-U9S, NH-D9L, NH-U9B SE2 Wymagają zestawu NM-i115x do montażu (za darmo) NH-C12P, NH-D15 SE-AM4, NH-L9x65 SE-AM4, NH-U12, NH-U12F, NH-U12P, NH-U12P SE1366, NH-U12S SE-AM4, NH-U9, NH-U9F, NH-U9B Wymagają zestawu NM-i115x do montażu (koszt 9 euro) NH-U12DO (wersja A3 niekompatybilna), NH-U12DX, NH-U12DX 1366, NH-U12DX i4, NH-U9DX i4, NH-U9DX 1366, NH-U9DO (wersja A3 niekompatybilna) Niekompatybilne NH-U14S TR4-SP3, NH-U12S TR4-SP3, NH-U9 TR4-SP3, NH-U12DO A3, NH-U9 DO A3, NH-L9a, NH-L9a-AM4, NH-L9a-AM4 chromax.black

Podejrzewamy, że sytuacja z kompatybilnością będzie wyglądać bardzo podobnie w przypadku innych producentów coolerów (choć trudno zakładać, że inne firmy będą rozdawać dodatkowe zestawu do montażu), jednak mimo wszystko nie obrazilibyśmy się na podobne informacje pochodzące bezpośrednio od źródła. Premiera nowych płyt głównych LGA 1200 z chipsetem Z490, jak również procesorów Intel Comet Lake-S (w tym 10-rdzeniowych/20-wątkowych modeli) powinna odbyć się w najbliższych tygodniach.

Źródło: VideoCardz, Noctua