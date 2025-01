Cities: Skylines II - dużo nowej zawartości mającej skierować grę na właściwe tory. W drodze rozszerzenia i wsparcie dla modów

Nawet najbardziej pieczołowicie budowane zaufanie można stracić w stosunkowo krótkim czasie, jeżeli wpadka będzie odpowiednio duża. Idealnym przykładem takiej sytuacji okazał się przypadek Colossal Order. Pierwsza odsłona Cities: Skylines odniosła wielki sukces, do tego przez wiele lat była konsekwentnie wspierana kolejnymi mocnymi aktualizacjami. Sequel miał wejść na jeszcze wyższy poziom, na razie jednak okazał się wielkim rozczarowaniem.

Deweloperzy Cities: Skylines II ujawnili sporo nowych planów. Już 25 marca pojawi się DLC Beach Properties, zamieszczono przy tym roadmap na 2024 rok. Wreszcie pojawią się także narzędzia moderskie - na razie w wersji beta.

To była wybitnie nieudana premiera. Druga część Cities: Skylines zawiodła na całej linii, bo zarówno pod kątem optymalizacji, jak odpowiednio dużej zawartości, do dziś zresztą ma fatalne opinie wśród graczy. Twórcy tymczasem wchodzą w kolejną fazę naprawiania tego, co zdążyli popsuć. Za tydzień na przykład pojawi się DLC Beach Properties, wprowadzające m.in. 70 nowych assetów, w tym rezydencje europejskie i północnoamerykańskie, specjalne rodzaje budynków i cztery odmiany nowych drzew. Uzupełniono także plan rozwoju na kolejne miesiące:

Tym samym w drugim kwartale w ramach Creator Packa do gry zawitają rozszerzenia Mordern Architecture oraz Urban Promenade, kwartał czwarty zaś doda mosty i porty. Do każdej partii dodatków dołączone będą przy tym nowe kawałki do radia. Dla wielu jednak najważniejsze będzie wsparcie dla moderów - w tym przypadku mówimy jeszcze o wersji beta, w której nie będziemy jeszcze mogli np. modelować assetów, natomiast wreszcie stworzymy swoje mapy czy pogrzebiemy w kodzie gry. Co jasne, w parze z update'ami idą przy poprawki bugów czy wydajności. W przypadku tej ostatniej Colossal Order w szczególności planuje tym razem skupić się na działaniu gry na sprzęcie ze słabszymi specyfikacjami.

Źródło: Paradox Interactive