Cities: Skylines II - kolejna duża premiera z problemami. Paradox Interactive zapowiada prace nad poprawkami

Premier w tym okresie w roku nie brakuje, ale dla niejednego to właśnie gra wydana przez Paradox Interactive jest najbardziej oczekiwanym tytułem jesieni (albo przynajmniej znajduje się w czołówce). Pierwsza odsłona Cities Skylines przez lata zebrała całkiem pokaźną grupę fanów, zresztą dopiero niedawno deweloperzy przestali ją rozwijać, aby zrobić miejsce dla kontynuacji. Kolejne materiały drugiej części mogły zaostrzać apetyt, ale niestety do ideału jest daleko.

Na kilka dni przed premierą Paradox Interactive poinformowało, że Cities: Skylines II nie osiągnęło jeszcze poziomu wydajności, który byłby w pełni pożądany i ekipa będzie pracować nad poprawkami.

W zasadzie można było coś podejrzewać jeszcze gdy deweloperzy pod koniec września przełożyli datę premiery konsolowych wersji. Gra Colossal Order zadebiutuje na pecetach już 24 października, ale fanom serii zaleca się jednak rozważenie przełożenia zakupu (chyba, że subskrybują już Game Passa i chcą w ten sposób sprawdzić sytuację). Jak można wyczytać w wielu miejscach, w tym w pierwszych recenzjach, optymalizacja Cities Skylines II pozostawia wiele do życzenia, a wymagany sprzęt jest absurdalnie wręcz niewspółmierny do jakości oprawy. Co więcej, niektórzy recenzenci narzekają także na rozmiary startowej zawartości, co tym bardziej sugeruje zaczekanie na załatanie gry oraz sensowny pakiet rozszerzeń.

Jak możemy wyczytać, sami twórcy ostrzegli, że ich tytuł niestety nie będzie na początku prezentował jakości, jaka byłaby zadowalająca. Podkreślili także, że czym prędzej zabiorą się do przygotowania koniecznych poprawek. To całkiem ciekawe zjawisko zważywszy na to, że o ile same kłopoty z wydajnością nikogo dziś niestety nie dziwią, o tyle tego typu deklaracje deweloperzy na ogół zamieszczają po premierze. Ale przełożyć premiery pecetowej już najwyraźniej im się nie opłacało, co oznacza, że czeka nas kolejny wadliwy produkt...

Źródło: Metacritic, Paradox Interactive