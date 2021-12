CHUWI MiniBook X - Mały, lekki i tani laptop z 10-calową matrycą o rozdzielczości 2K oraz procesorem z rodziny Intel Jasper Lake

Chiny to zarówno fabryka niemal dla całego świata, jak i ogromny rynek wewnętrzny. Zgodnie z danymi na 2020 rok to kraj liczący sobie 1,4 miliarda osób. Nic więc dziwnego, że Chińczycy już nie tylko wytwarzają dla innych, ale sami również zaczynają oferować ciekawe produkty - chociaż często oparte na "podpatrzonych" z zachodu technologiach. Jedną z nadciągających ciekawostek jest nowy UMPC od CHUWI. Mowa o modelu MiniBook X, czyli 10-calowym laptopie oferującym tryb 360° z dotykową matrycą 2K, której stosunek screen-to-body sięga 90%. Całość zasilana jest przez energooszczędny i całkiem wydajny procesor z 11. generacji od Niebieskich, a dokładniej CPU z serii Intel Jasper Lake.

Sprzedaż CHUWI MiniBook X już niedługo wystartuje na stronie producenta. Pierwsze osoby będą mogły nabyć laptopa w cenie około 2239 złotych.

CHUWI MiniBook X to następca chińskiego UMPC z 2019 roku, czyli CHUWI MiniBook. Mamy tutaj do czynienia z aluminiową obudową, która w najcieńszym miejscu liczy sobie 11 milimetrów, a laptop waży 899 gramów. Sercem urządzenia jest 4-rdzeniowy i 4-wątkowy procesor Intel Celeron N5100 wykonany w litografii 10 nm, który pracuje z zegarem bazowym 1,1 GHz i trybem turbo do 2,8 GHz oraz wyposażony jest w zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics (350 - 800 MHz). TDP całości sięga zaledwie 6 W. Mamy tutaj do dyspozycji 12 GB pamięci RAM typu LPDDR4X oraz 512 GB pamięci wewnętrznej za sprawą nośnika SSD.

CHUWI MiniBook X wyposażono w 10,8-calową matrycę o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, która oferuje pokrycie palety sRGB w 100%. Mamy tutaj do czynienia z cienkimi ramkami i kamerą ukrytą pod ekranem, dzięki czemu stosunek screen-to-body sięga 90%. Ekran jest dotykowy, obsługuje do 4096 punktów nacisku i dedykowane rysiki. Chiński UMPC oferuje tryb 360°, zwany też YOGA, a więc całkowite odchylenie ekranu i korzystanie z urządzenia jak z tabletu. Dokładny zestaw złączy nie został zdradzony, ale mowa między innymi o USB typu C obsługującym szybkie ładowanie do 45 W i transmisję danych oraz sygnału audio/video. Sprzedaż CHUWI MiniBook X już niedługo wystartuje na oficjalnie stronie producenta. Mowa o cenie 599 dolarów, ale pierwsi kupujący mogą liczyć na cenę 549 dolarów. Jest to równowartość około 2439 i 2239 złotych. CHUWI oferuje niestety tylko rok gwarancji.

Źródło: CHUWI