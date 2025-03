Chiny mogą zostać wkrótce objęte nowymi sankcjami. Na liście są firmy pracujące nad sprzętem służącym do produkcji chipów

Relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami od lat pozostają napięte i nie należy spodziewać się w najbliższej przyszłości żadnego przełomu. Z kwestią tą ściśle związane są też amerykańskie sankcje. Rozwój wydarzeń może sprzyjać ich dalszemu zaostrzaniu. Najprawdopodobniej krok taki zostanie podjęty jeszcze przed przekazaniem władzy w USA. Nowe restrykcje mają objąć chińskie firmy opracowujące sprzęt służący do wytwarzania chipów.

Stany Zjednoczone mają wkrótce nałożyć kolejny pakiet sankcji na chińskie firmy. W sposób szczególny dotkną one ponad 100 podmiotów, które pracują nad sprzętem służącym do produkcji chipów.

O kolejnym pakiecie sankcji przeciwko chińskim podmiotom, które są przygotowywane przez administrację prezydenta Bidena, poinformował serwis Bloomberg. Choć restrykcje będą mniej dotkliwe niż początkowo zakładano, to ich celem będzie ograniczenie zdolności Państwa Środka w kwestii wytwarzania sprzętu służącego do produkcji chipów. W sposób szczególny chodzi tu o urządzenia, które mogą przysłużyć się rozwojowi sektora sztucznej inteligencji w tym kraju. Istotne jest jednak to, że amerykańskie sankcje skupią się na konkretnych firmach, a nie na całych kategoriach sprzętu z branży półprzewodników.

Nowe ograniczenia obejmą przykładowo dwie fabryki firmy SMIC i kilku (spośród 12 znanych) dostawców komponentów dla Huawei. Wydaje się jednak, że największe znaczenie będzie miało objęcie sankcjami ponad 100 chińskich przedsiębiorstw, które pracują nad narzędziami służącymi do produkcji chipów. Są to często stosunkowo młode podmioty finansowane przez rząd Państwa Środka. Ich celem jest oczywiście przygotowanie substytutów zachodnich narzędzi dla tamtejszej branży półprzewodników, do czego Stany Zjednoczone nie chcą dopuścić. Wprowadzenie mniej agresywnych sankcji niż początkowo zakładano ma być pewnego rodzaju kompromisem pomiędzy chęcią ograniczenia rozwoju omawianego sektora w Chinach a interesem finansowym amerykańskich firm.

Źródło: Bloomberg, Tom's Hardware