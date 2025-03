Intel osiągnął porozumienie z administracją USA. Dotacje na rozwój będą jednak mniejsze niż pierwotnie zakładano

W ostatnich miesiącach w sieci można było przeczytać wiele wypowiedzi dyrektora generalnego Intela, Pata Gelsingera, który zwracał uwagę na to, że firma nie otrzymała obiecanego dofinansowania z amerykańskiej ustawy CHIPS. Teraz jednak, pod koniec kadencji administracji Joe Bidena, sytuacja się zmieniła i przedsiębiorstwo z Santa Clara wkrótce ma otrzymać dotację na rozwój fabryk w USA, jednakże kwoty będą mniejsze niż wcześniej zakładano.

Administracja USA pod przewodnictwem Joe Bidena osiągnęła porozumienie z Intelem w sprawie dofinansowania w ramach ustawy CHIPS. Kwota dotacji została zmniejszona do 7,86 miliarda dolarów, a pierwsze wypłaty mają rozpocząć się jeszcze przed końcem grudnia 2024 roku.

Intel na mocy ustawy CHIPS miał początkowo otrzymać od rządu USA około 8,5 miliarda dolarów dofinansowania na budowę fabryk w Ohio, Arizonie, Oregonie oraz Nowym Meksyku. Jednakże problemy finansowe przedsiębiorstwa oraz opóźnienia w procesie realizacji projektów wstrzymywały administrację USA przed wypłaceniem pierwszej transzy dotacji. Sytuacja uległa zmianie, bowiem zarówno Intel, jak i administracja Stanów Zjednoczonych pod przewodnictwem Joe Bidena osiągnęły porozumienie w tej kwestii. Kwota dofinansowania została zmniejszona do 7,86 miliarda dolarów. Choć oficjalnie odpowiedzialne za to jest wygranie przez Intela przetargu na kontrakty Pentagonu o wartości 3 miliardów dolarów, to wiele źródeł podaje, że prawdziwą przyczyną jest brak możliwości dotrzymania terminów uruchomienia fabryk Intela do roku 2030.

Nie potwierdzono jeszcze udzielenia ulgi podatkowej na inwestycje skarbowe, o którą stara się gigant z Santa Clara. Warto również nadmienić, że przedsiębiorstwo zmniejszyło planowaną kwotę inwestycji z 100 miliardów do 90 miliardów dolarów, prawdopodobnie ze względu na prowadzoną restrukturyzację i cięcia kosztów. Ponadto firma nie zdecydowała się skorzystać z niskokosztowej pożyczki rządowej w wysokości 11 miliardów dolarów, która została zaoferowana w marcu 2024 roku. Intel, mimo problemów, oficjalnie zrealizował pierwsze kamienie milowe, które upoważniają go do otrzymania jeszcze przed końcem grudnia 2024 roku pierwszej transzy dofinansowania w wysokości co najmniej 1 miliarda dolarów.

Ponadto Intel poinformował o zakończeniu montażu pierwszego w branży komercyjnego skanera litograficznego o wysokiej aperturze numerycznej (High NA) w ekstremalnym ultrafiolecie (EUV) oraz o wykorzystaniu dodatkowego narzędzia do pomiaru wysokiej wartości nanopikselowej, zainstalowanego w ośrodku badawczo-rozwojowym firmy w Hillsboro w stanie Oregon. Jednakże, jak donoszą źródła, przedsiębiorstwo zdecydowało się zmniejszyć również szacowaną liczbę miejsc pracy, które stworzy w Ohio, gdzie będzie wymagało o 3500 mniej pracowników, redukując liczbę z 10 000, które wcześniej szacowano. Warto również przytoczyć kontekst polityczny, gdyż obecna administracja USA pod przewodnictwem Joe Bidena nie ukrywa, że chce jeszcze przed zakończeniem swojej kadencji w styczniu 2025 roku rozdysponować środki w wysokości ponad 19 miliardów z 39 miliardów dolarów z ustawy CHIPS, nie tylko dla Intela, ale również dla innych przedsiębiorstw z branży półprzewodnikowej.

Źródło: The New York Times, Reuters