Cherry KW X ULP - ultracienki, bezprzewodowy mechanik ze specjalnymi przełącznikami Cherry MX i... specjalną ceną

Niemiecka firma Cherry AG znana najbardziej z przełączników z serii Cherry MX oraz Cherry ML specjalizuje się także w produkcji urządzeń peryferyjnych, takich jak myszki czy klawiatury. Jeśli chodzi o te ostatnie, to właśnie zaprezentowano najnowszy model bardzo cienkiej klawiatury mechanicznej wyposażonej w niskoprofilowe przełączniki Cherry MX, które są aż o 70% niższe od "normalnych". Wykonanie stoi tu na całkiem wysokim poziomie, a w parze z nim idzie dość konkretna cena.

Znany niemiecki producent Cherry wprowadził do sprzedaży nową klawiaturę mechaniczną o oznaczeniu KW X ULP. Wyróżnia się zastosowaniem nisko-profilowych switchów oraz elegancką, ultracienką konstrukcją.

Cała klawiatura konstrukcyjnie prezentuje się klasycznie, a mimo to dość ciekawie. Jednak najważniejszym i najbardziej wyróżniającym ją aspektem są wspomniane we wstępie specjalnie zaprojektowane przełączniki Cherry MX ULP. Ich wysokość to zaledwie 3,5 mm, więc mówimy tu o naprawdę nisko-profilowych switchach. Producent chwali się tym na każdym kroku i zapewnia, że są w stanie nam zaoferować te same doświadczenia, co przy klasycznej mechanicznej klawiaturze. Grubość urządzenia wynosi tu raptem 1,6 cm. Klawisze są podświetlane na biało, z małym wyjątkiem, jeśli chodzi o funkcyjne takie jak: Caps Lock, Num Lock, Win itd. Te drugie mają do wyboru różnokolorowe podświetlenie LED RGB. Keycapy (nasadki) wykonane zostały z poliwęglanu. Po drugiej stronie klawiatury zamontowano trzy antypoślizgowe nóżki, które służą również jako regulacja wysokości. Całość umieszczona jest na aluminiowej płycie.

Do dyspozycji mamy trzy rodzaje połączenia klawiatury z innymi sprzętami. Dzięki modułowi Bluetooth 5.2 możemy podłączyć jednocześnie dwa urządzenia i wygodnie się między nimi przełączać. Dostępne jest także połączenie radiowe 2,4 GHz (szyfrowanie AES-128) przy pomocy odbiornika USB. Ostatnią metodą jest dołączany do zestawu kabel USB typu A - USB typu C, którym jednocześnie naładujemy wbudowany akumulator. Ogniwo ma pozwolić na kilka tygodni pracy bez potrzeby ładowania (w zależności od trybu pracy). Sprzęt wykorzystuje technologię Anti-Ghosting, a także potrafi poprawnie odczytać wszystkie wciśnięte naraz klawisze (NKRO). Klawiatura waży nieco ponad 620 g, więc jest to dość solidna konstrukcja (~44 x 13,3 cm). Wyceniono ją na 249,99 dolarów (1343,36 zł) i jest dostępna do kupienia na Amazonie (chwilowy brak spowodowany zapewne wprowadzeniem do sprzedaży).

Źródło: Cherry