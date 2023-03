Flux Keyboard – niecodzienna, przezroczysta klawiatura z wbudowanym wyświetlaczem i dodatkowymi modułami

Czasami projekty na Kickstarterze potrafią być bardzo zaskakujące i dość nowatorskie. Wiele z nich prawdopodobnie nigdy nie ujrzałoby światła dziennego gdyby nie ta crowdfundingowa strona. Tym razem mamy do czynienia z bardzo intrygującym pomysłem - klawiaturą, która posiada całkowicie przezroczyste klawisze, a pod nimi umieszczony został wyświetlacz. Nie tylko brzmi to dość nowatorsko, ale otwiera też mnóstwo możliwości konfiguracji.

Na Kickstarterze wystartował projekt innowacyjnej klawiatury zintegrowanej z wyświetlaczem. Flux Keyboard ma ogromne możliwości personalizacji i trzeba przyznać, że jest solidnym powiewem świeżości na rynku klawiatur.

Do tej pory mieliśmy do czynienia z różnymi podejściami, które miały zmienić konwencjonalną konstrukcję klawiatury. Większość (jak na przykład klawiatura wyświetlana laserowo na powierzchniach płaskich) nie odniosła dużego sukcesu. Teraz jednak może być zupełnie inaczej. Flux keyboard łączy ze sobą wyświetlacz o rozdzielczości FullHD z 60 Hz odświeżaniem i jasnością wynoszącą 300 nitów. Nad nim umieszczona została nakładka klawiatury, która jak już wiadomo jest całkowicie przezroczysta. Dzięki takiemu rozwiązaniu jest ona w stanie dostosować się do praktycznie każdego języka i nie ma problemu, żeby dowolnie ją skonfigurować pod siebie. Jesteśmy w stanie także zmienić układ klawiatury, poprzez wymianę nakładki, a wyświetlany obraz odpowiednio się dostosuje. Rzecz jasna możemy również ustawić reakcje na naciśnięcie klawisza oraz samo tło. Możliwości personalizacji na tym się jednak nie kończą.

Flux Keyboard Wyświetlacz 1920 x 1020 px / 157 ppi / 60 Hz

300 nitów / sRGB 100% Częstotliwość odpytywania 1000 hz Czujnik efektu Halla 0.1 mm Key-roll over NKRO Procesor 4-rdzeniowy ARM Wbudowana pamięć 8 GB Łączność USB-C (do podłączenia pod urządzenie)

USB-C 2.0 (do podłączania innych peryferiów) Wymagane zasilanie 5V 1.5A minimum / 5V 3A rekomendowane Pobór mocy 0,2 W / 4 W Cena około 1520 zł

Mamy sposobność tworzenia dowolnych makr oraz skrótów klawiszowych. Same klawisze znajdują się pomiędzy parą magnesów, z kolei nad wyświetlaczem jest czujnik efektu Halla, który informuje o naciśnięciu klawisza (przedstawiając sprawę w skrócie). Dodatkowo do klawiatury dostępne są wymienialne moduły, które możemy umieścić w 4 miejscach według uznania. Wśród nich jest moduł z pokrętłem i małym wyświetlaczem do zmiany głośności oraz taki, który posiada 3 pokrętła do dowolnego skonfigurowania. Mamy też moduł z dodatkowymi trzema klawiszami, do których można przypisać wspomniane skróty i makra, oraz jeden pasywny wykorzystujący w domyśle 4 miejsca jako dodatkowy panel wyświetlający. Nie trzeba chyba wspominać, że czyszczenie tego sprzętu jest bardzo łatwe z uwagi na jego konstrukcje. Obecnie na Kickstarterze polska cena kształtuje się w granicach 1520 złotych. Dostawa planowana jest na grudzień tego roku. Wydaje się, że jest na co czekać.

Źródło: Kickstarter