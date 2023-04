Razer Ornata V3 Tenkeyless - niskoprofilowa klawiatura mechaniczno-membranowa z Chroma RGB w przedsprzedaży

Razer wprowadził do oferty nową niskoprofilową klawiaturę dla graczy, która została (tak jak poprzednia wersja) wyposażona w przełączniki mechaniczno-membranowe. Jako że jest to klawiatura tenkeyless (TKL), mamy tu do czynienia z niepełnym układem klawiszy pozbawionym panelu numerycznego. Do dyspozycji dostaniemy także konfigurowalne podświetlanie (Chroma RGB) oraz magnetyczną podstawkę pod nadgarstki. Cena zestawu nie powinna nas zwalić z nóg.

Razer Ornata V3 Tenkeyless to nowy model klawiatury mechaniczno-membranowej oparty na znanej już pełnowymiarowej wersji. Producent zdecydował się na praktycznie te same rozwiązania z małymi zmianami.

Klawiatura wyposażona jest w nakładki z tworzywa ABS, które pokryte są powłoką UV, dzięki czemu powinny być bardziej wytrzymałe, a także odporne na ścieranie. Specjalne przełączniki mechaniczno-membranowe to udana hybryda, która daje nam poczuć specyficzny klik z klawiatur mechanicznych przy jednoczesnym działaniu jak konwencjonalne rozwiązania. Otrzymujemy także całkowicie konfigurowalne podświetlenie RGB dla 8 stref (Razer Chroma RGB). Producent chwali się również tym, że cała konstrukcja jest na tyle ergonomiczna, że bez problemu będziemy w stanie korzystać z klawiatury przez wiele godzin.

Razer Ornata V3 Razer Ornata V3 Tenkeyless Typ przełączników Razer Mecha-membrane Razer Mecha-membrane Podświetlenie 10- strefowe Chroma RGB 8- strefowe Chroma RGB Format Pełnowymiarowa TKL Podkładka Magnetyczna Magnetyczna Łączność Przewodowa Przewodowa Nakładki na klawisze Tworzywo ABS z powłoką UV Tworzywo ABS z powłoką UV Cena 339 zł 89,99 euro (~ 417 zł) - Europa

69,99 dolarów (~295 zł) USA

Tak jak w pełnowymiarowym modelu, również w tym dostaniemy w zestawie magnetyczną podstawkę pod nadgarstki, która jest dodatkowo miękka w dotyku. W układzie klawiatury znajdziemy także dodatkowe przyciski pozwalające na sterowanie poziomem głośności, zarządzanie odtwarzaniem multimediów oraz jasnością. Otrzymamy dostęp do w pełni programowalnych przycisków z nagrywaniem makr w locie (OTF). Razer Ornata V3 TKL jest kompatybilna z oprogramowaniem Razer Synapse. Jeśli chodzi o ceny, to na rynek europejski ustalona została kwota 89,99 dolarów, a więc w przybliżeniu 417 zł. Przesyłka jest darmowa i planowana na 29 maja bieżącego roku.

